Lock Upp Season 2 Grand Finale: लॉक अप सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले 8 बजे से शुरू, विजेता को मिलेंगे ₹1 करोड़

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Amit Upadhyay
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Lock Upp Season 2 Grand Finale: रियलिटी शो ‘लॉक अप सीजन 2’ का ग्रैंड फिनाले शुरू हो चुका है। कई हफ्तों के ड्रामा, टास्क और ट्विस्ट के बाद जल्द शो के विजेता का ऐलान होगा। विजेता को ट्रॉफी के साथ ₹1 करोड़ की इनामी राशि मिलेगी। शो का ग्रैंड फिनाले Netflix पर स्ट्रीम किया जा रहा है।
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रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले शुरू हो चुका है।

Lock Upp Season 2 Grand Finale Update: रियलिटी शो ‘लॉक अप सीजन 2’ का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त को रात 8 बजे से स्ट्रीम किया जा रहा है। आंसुओं से भरे कबूलनामों, जबरदस्त झगड़ों, बदलती दोस्तियों और चौंकाने वाली रणनीतियों के बाद अब ‘लॉक अप सीजन 2’ अपने सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंच चुका है। कई हफ्तों तक चले इस कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो में कंटेस्टेंट्स ने हर दिन नए चैलेंज का सामना किया और अब बारी है उस पल की, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। आज ग्रैंड फिनाले में पता चलेगा कि कौन-सा कंटेस्टेंट ट्रॉफी अपने नाम करेगा और ₹1 करोड़ की इनामी राशि लेकर जाएगा।

कब और कहां देख सकेंगे ग्रैंड फिनाले?

‘लॉक अप सीजन 2’ का ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त को रात 8 बजे से स्ट्रीम किया जा रहा है। दर्शक इस खास एपिसोड को Netflix पर देख सकेंगे। इस सीजन को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने होस्ट किया है, जबकि रितेश देशमुख जेलर की भूमिका में नजर आए। वहीं, फराह खान ने शो में सुपर मेंटर की जिम्मेदारी संभाली। 27 जून को शुरू हुए इस सीजन ने शुरुआत से ही दर्शकों को ड्रामा, इमोशन और जबरदस्त ट्विस्ट से बांधे रखा।

फिनाले तक पहुंचने का सफर मुश्किल

‘लॉक अप 2’ में फाइनल तक पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट्स को कई मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। हर हफ्ते हुए टास्क, नॉमिनेशन और एलिमिनेशन ने गेम को पूरी तरह बदल दिया। कई कंटेस्टेंट्स ने अपनी रणनीति बदली तो कई रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शो में सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता भी फिनाले तक पहुंचने की सबसे बड़ी कुंजी साबित हुई।

हर्षद चोपड़ा बने पहले फाइनलिस्ट

अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने सबसे पहले फिनाले में अपनी जगह पक्की की। उन्होंने चर्चित ‘दावत-ए-जंग’ टास्क में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इस टास्क में कंटेस्टेंट्स को अपनी दावेदारी साबित करनी थी और यह बताना था कि वे फिनाले में पहुंचने के सबसे बड़े हकदार क्यों हैं। कड़े मुकाबले के बाद हर्षद ने बाजी मारी और सीधे फाइनल में पहुंच गए।

ये कंटेस्टेंट्स पहुंचे फिनाले की रेस में

हर्षद चोपड़ा के अलावा इस सीजन के आखिरी मुकाबले में कई बड़े नाम शामिल हैं। फिनाले की रेस में राम कपूर, योगेश रावत, श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे, वरुण यादव (लैला) और आकांक्षा चमोला जैसे कंटेस्टेंट्स हैं। इस शो में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब श्रेया कालरा ने ‘दावत-ए-जंग’ टास्क में मिली एडवांटेज पावर का इस्तेमाल किया। इस पावर के जरिए उन्हें ‘एट रिस्क’ जोन में मौजूद किसी एक कंटेस्टेंट को सीधे बाहर करने का अधिकार मिला। श्रेया ने इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए शिवांगी जोशी को एलिमिनेट कर दिया। उनका यह फैसला घर के बाकी सदस्यों के लिए भी चौंकाने वाला था। इस एक कदम ने फिनाले की पूरी तस्वीर बदल दी और विजेता की रेस और ज्यादा दिलचस्प हो गई।

कौन उठाएगा लॉक अप 2 की ट्रॉफी?

फिनाले से पहले सोशल मीडिया पर दर्शकों के बीच अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हर्षद चोपड़ा, राम कपूर, योगेश रावत, श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे, वरुण यादव और आकांक्षा चमोला में से कौन बनेगा इस सीजन का विजेता, इसका फैसला कुछ देर में हो जाएगा। अब सभी की नजरें रात ग्रैंड फिनाले पर हैं, जहां ‘लॉक अप सीजन 2’ को उसका नया विनर मिलेगा।