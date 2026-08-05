Haryana News: सिर्फ 8 महीने पहले हुई शादी, दहेज में बड़ी गाड़ी मांगता था पति ! अब फंदे पर लटकी मिली विवाहिता

By
Amit Upadhyay
-
0
15
Kurukshetra Dowry Case: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। काजल का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला, जिसके बाद मायके पक्ष ने दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। वहीं ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को गलत बताया है।
Kurukshetra married woman death case, Haryana dowry harassment case, woman found hanging in Kurukshetra, newly married woman suspicious death Haryana, police investigation in dowry death case, Haryana crime news today, कुरुक्षेत्र में विवाहिता की मौत का मामला, हरियाणा क्राइम न्यूज, कुरुक्षेत्र लेटेस्ट न्यूज
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला है। (सांकेतिक तस्वीर)

Haryana Crime News: जिस बेटी को माता-पिता ने बड़े अरमानों के साथ विदा किया था, जिसकी शादी को अभी सिर्फ आठ महीने ही हुए थे, उसकी अचानक मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विवाहिता काजल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी ससुराल में फंदे से लटका मिला। घटना के बाद मायके पक्ष ने दहेज उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घर में फंदे से लटका मिला काजल का शव

जानकारी के अनुसार काजल की शादी 29 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र के सेक्टर-3 निवासी युवक के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि युवक सरकारी नौकरी करता है। परिजनों को अचानक काजल की मौत की खबर मिली, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए हर पहलू से जांच कर रही है।

मायके पक्ष ने लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप

काजल के पिता का आरोप है कि शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले दो-तीन महीनों से उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटी की शादी की थी और दहेज में गाड़ी के लिए 8 लाख रुपये तक दिए थे। पिता का आरोप है कि इसके बावजूद काजल के पति की मांगें लगातार बढ़ती गईं। वह बड़ी गाड़ी की मांग करता था और कहता था कि उसकी सरकारी नौकरी है, इसलिए उसकी शादी कहीं और होती तो उसे ज्यादा दहेज मिलता। परिवार का कहना है कि काजल को छोटी-छोटी बातों पर ताने दिए जाते थे और मेंटली परेशान किया जाता था।

परिजनों ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

काजल के पिता ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके किसी अन्य महिला के साथ संबंध थे और इसी वजह से वह उनकी बेटी को रास्ते से हटाना चाहता था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले पति ने अपने माता-पिता को उसकी बहन के पास विदेश भेज दिया और इसके बाद यह घटना हुई। मायके पक्ष का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है और उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

ससुराल पक्ष ने आरोपों को बताया गलत

ससुराल पक्ष ने मायके परिवार द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि शादी के समय उनकी ओर से किसी भी प्रकार की दहेज मांग नहीं की गई थी। ससुराल पक्ष के अनुसार घटना के समय परिवार के कुछ सदस्य बाहर गए हुए थे और युवक का भाई भी ड्यूटी पर था। उनका आरोप है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगी स्थिति

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है। मृतका का पोस्टमॉर्टम बोर्ड के माध्यम से कराया जा रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पक्षों के आरोपों और बयानों की जांच कर रही है। काजल की मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।