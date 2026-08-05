Himachal School News: हिमाचल के शिक्षा विभाग का नया आदेश, स्कूलों में प्रार्थना के बाद 15 मिनट होगी एक्सरसाइज

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Amit Upadhyay
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Himachal Pradesh Schools News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि अब सुबह की प्रार्थना सभा में कम से कम 15 मिनट की पीटी, स्ट्रेचिंग और हल्की फिजिकल एक्टिविटी कराई जाए।
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब रोज प्रार्थना के बाद 15 मिनट पीटी करना अनिवार्य होगा।

Himachal Schools PT News: हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब सुबह-सुबह प्रार्थना के बाद सभी बच्चों को एक्सरसाइज भी कराई जाएगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह नई पहल शुरू की है। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान कम से कम 15 मिनट का शारीरिक व्यायाम (PT) कराना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह कदम बच्चों को स्वस्थ, सक्रिय और अनुशासित बनाने में मदद करेगा।

शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब सुबह की प्रार्थना सभा को केवल औपचारिक कार्यक्रम की तरह नहीं चलाया जाएगा। इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जोड़ा जाएगा। नए निर्देशों के तहत हर स्कूल में प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का समय पीटी, स्ट्रेचिंग, हल्के व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन खेल गतिविधियों का एक पीरियड सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड से संबंधित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने को भी कहा गया है।

PET नहीं, तो शिक्षक कराएंगे व्यायाम

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों में शारीरिक शिक्षक (PET/DPET) तैनात हैं, वहां इस गतिविधि की जिम्मेदारी उन्हीं शिक्षकों की होगी। वे विद्यार्थियों को सही तरीके से व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां करवाएंगे। जिन स्कूलों में शारीरिक शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, वहां अन्य शिक्षक विद्यार्थियों को पीटी और सामान्य व्यायाम करवाएंगे। इसके अलावा स्कूल क्लस्टर स्तर पर भी बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

फिटनेस के साथ पढ़ाई में भी होगा फायदा

शिक्षा विभाग के अनुसार नियमित व्यायाम से बच्चों की शारीरिक क्षमता बेहतर होगी और मोटापा व निष्क्रिय जीवनशैली जैसी समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का भी मानना है कि सुबह का हल्का व्यायाम बच्चों के शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, तनाव कम करता है और पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बेहतर करने में मदद करता है। स्वस्थ शरीर और सक्रिय दिमाग बच्चों के सीखने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था पूरे हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। सभी उप-निदेशकों और स्कूल प्रमुखों को इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।