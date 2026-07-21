Lock Upp 2 News Update: क्या लॉक अप 2 में हिना खान लेंगी एंट्री? इस कंटेस्टेंट के साथ होगा ड्रामा..

Lock Upp 2 News Update: लॉक अप 2 में हिना खान की स्पेशल एंट्री की खबरों से हलचल बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका सामना शिल्पा शिंदे से हो सकता है, जिनके बीच पुरानी अनबन रही है.

Lock Upp 2 News Update: रियलिटी शो लॉक अप 2 इन दिनों अपने हाई-वोल्टेज ड्रामा और लगातार हो रहे ट्विस्ट की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है. शो में जहां एक तरफ नए कंटेस्टेंट्स और वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं, वहीं अब खबरें सामने आ रही हैं कि टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान भी शो का हिस्सा बन सकती हैं. हालांकि, वो प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि एक खास भूमिका में नजर आ सकती हैं.

स्पेशल गेस्ट बनकर आ सकती हैं हिना खान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिना खान शो में बतौर स्पेशल गेस्ट एंट्री कर सकती हैं. उनके साथ सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद के भी आने की खबरें हैं. कहा जा रहा है कि हिना की मौजूदगी शो के माहौल को और दिलचस्प बना सकती है.

वहीं, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अगर हिना शो में आती हैं तो उनका सामना शिल्पा शिंदे से हो सकता है. दोनों के बीच पहले भी कई बार मतभेद देखने को मिले हैं, ऐसे में दर्शकों को एक बार फिर दोनों की बहस देखने की उम्मीद है.

बिग बॉस 11 से जारी है दोनों के बीच विवाद

हिना खान और शिल्पा शिंदे की तकरार कोई नई बात नहीं है. दोनों के बीच विवाद की शुरुआत बिग बॉस 11 के दौरान हुई थी. उस सीजन में दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बहस देखने को मिली थी.

हाल ही में जब शिल्पा शिंदे ने अपने पुराने विवाद को लेकर बात की और बताया कि उन्होंने टीवी शो भाभी जी घर पर हैं के प्रोड्यूसर पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर अपनी बात रखी थी, तब हिना खान ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी.

सोशल मीडिया पर भी हुई थी दोनों की बहस

हिना खान ने इस मामले पर शिल्पा के बयान को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर प्रोड्यूसर गलत थे तो उनके साथ दोबारा काम करने को लेकर भी जवाब मांगा जाना चाहिए.

इसके बाद शिल्पा शिंदे ने भी हिना पर निशाना साधते हुए कई बातें कही थीं. उन्होंने आरोप लगाया था कि हिना ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी परेशानियों और भावनात्मक मुद्दों को पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया. जवाब में हिना ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर आरोप लगाने वाले गलत साबित होते हैं तो फिर सभी मामलों में निष्पक्षता होनी चाहिए.

लॉक अप 2 से कई कंटेस्टेंट्स हो चुके हैं बाहर

लॉक अप 2 की बात करें तो शो से अब तक कई कंटेस्टेंट्स का सफर खत्म हो चुका है. इनमें श्रेष्ठ अय्यर, सुनीता आहूजा, रियाज अली, माधुरी जैन ग्रोवर और योगेश रावत जैसे नाम शामिल हैं.

फिलहाल शो में शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी, राम कपूर, हर्षद चोपड़ा, धीरज धूपर, आकांक्षा चमोला, सूफी मोतीवाला, श्रेया कालरा, आकांक्षा चौधरी और पामेला सेरेना जैसे कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं.

वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर भी बढ़ी हलचल

इसके अलावा खबरें हैं कि सोशल मीडिया पर मशहूर द रेबेल किड यानी अपूर्वा मखिजा शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ले सकती हैं. हालांकि, इन सभी खबरों पर अभी तक शो के मेकर्स की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

लॉक अप 2 के नए एपिसोड दर्शकों को लगातार नए ट्विस्ट और विवादों से जोड़ रहे हैं. अब देखना होगा कि हिना खान की एंट्री होती है या नहीं और अगर होती है तो शो में क्या नया धमाका देखने को मिलता है.