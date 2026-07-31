Kiara Advani Boyfriend List: सिद्धार्थ से पहले इन 4 स्टार्स को अपना दीवाना बना चुकी है कियारा आडवाणी, देखें लिस्ट

Kiara Advani Boyfriend List: आज कियारा आडवाणी का बर्थडे है, ऐसे में आज जानिए उनकी फिल्मी जर्नी, सलमान खान से खास कनेक्शन, सिद्धार्थ मल्होत्रा संग शादी और उन रिश्तों की चर्चा, जिन्होंने कभी बॉलीवुड में सुर्खियां बटोरीं.

Kiara Advani Boyfriend List: बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी दमदार एक्टिंग, खूबसूरत अंदाज और शानदार फिल्मों के दम पर कियारा ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. कियारा आडवाणी के जन्मदिन (Kiara Advani Birthday) के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी फिल्मी जर्नी, सलमान खान से उनके खास कनेक्शन और उन रिश्तों के बारे में जिनकी कभी बॉलीवुड गलियारों में खूब चर्चा रही.

कियारा ने ‘कबीर सिंह’, ‘शेरशाह’, ‘भूल भुलैया 2’, ‘जुग जुग जियो’ जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही है. साल 2023 में कियारा ने अपने सपनों के राजकुमार और बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा से 7 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर में एक रॉयल वेडिंग की थी. दोनों की शादी किसी फेयरीटेल से कम नहीं थी.

कियारा आडवाणी का सलमान खान से है खास रिश्ता?

कियारा आडवाणी का बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान से एक दिलचस्प कनेक्शन है. दरअसल, कियारा की मौसी शाहीन जाफरी कभी सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं. ये रिश्ता उस दौर का है जब सलमान खान ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनानी शुरू ही की थी.

कहा जाता है कि सलमान और शाहीन का रिश्ता फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से पहले का था. बाद में दोनों अलग हो गए और सलमान की जिंदगी में संगीता बिजलानी आईं. वहीं शाहीन जाफरी ने सुमीत सहगल से शादी की और उनकी बेटी सायेशा सैगल हुईं.

कियारा आडवाणी के चर्चित रिलेशनशिप्स (Kiara Advani Boyfriend List)

वरुण धवन के साथ जुड़ा कियारा आडवाणी का नाम

कियारा आडवाणी और वरुण धवन की जोड़ी फिल्मों में दर्शकों को काफी पसंद आई है. दोनों ने ‘जुग जुग जियो’ और ‘कलंक’ जैसी फिल्मों में साथ काम किया. उनकी शानदार केमिस्ट्री के चलते कई बार दोनों के डेटिंग की खबरें भी सामने आईं.

हालांकि, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं थी. वरुण धवन उस समय अपनी गर्लफ्रेंड और अब पत्नी नताशा दलाल के साथ रिलेशनशिप में थे. दोनों सितारों ने हमेशा इन अफवाहों को गलत बताया.

मुस्तफा बर्मावाला के साथ अफेयर की चर्चा

कियारा आडवाणी का नाम उनके डेब्यू फिल्म ‘फगली’ (2014) के को-स्टार मुस्तफा बर्मावाला के साथ भी जोड़ा गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों के बीच शूटिंग के दौरान अच्छी दोस्ती हुई और बाद में इनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं.

मुस्तफा मशहूर फिल्ममेकर मस्तान बर्मावाला के बेटे हैं. दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया था, जिसके बाद इनके रिलेशनशिप की खबरों ने जोर पकड़ा था.

सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी जुड़ा था नाम

फिल्म ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ में कियारा आडवाणी और सुशांत सिंह राजपूत की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

फिल्म के बाद दोनों की ऑफस्क्रीन बॉन्डिंग को लेकर भी काफी चर्चाएं हुईं. कुछ रिपोर्ट्स में दोनों के करीब होने की बातें सामने आईं, हालांकि कियारा और सुशांत ने कभी इस रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया.

मोहित मारवाह के साथ रिलेशनशिप की अफवाहें

कियारा का नाम उनके ‘फगली’ को-स्टार मोहित मारवाह के साथ भी जोड़ा गया था. कहा जाता है कि दोनों की शुरुआत अच्छी दोस्ती से हुई और धीरे-धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं.

शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग की खबरें आती थीं. हालांकि, बाद में दोनों के अलग होने की खबरें सामने आईं और ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया.

कियारा आडवाणी का सफर

कियारा आडवाणी ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. आज वो बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेज में गिनी जाती हैं. अपनी मेहनत और शानदार अभिनय के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में खास मुकाम हासिल किया है.

कियारा आडवाणी बर्थडे स्पेशल में उनकी जिंदगी के ये अनसुने पहलू फैंस के लिए काफी दिलचस्प हैं. फिलहाल कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी शादीशुदा जिंदगी को खूबसूरती से एंजॉय कर रहे हैं और फैंस उनकी जोड़ी को बेहद पसंद करते हैं.