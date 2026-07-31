Best food combo: लंबा जीवन जीना है, तो अंडे के साथ लें यह चीज, रहेंगे स्वस्थ और सदा निरोग

एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी तत्व है। यह शरीर की कोशिकाओं को हानिकारक डैमेज से बचाता है। विटामिन ई, बीटा-कैरोटीन और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के उदाहरण हैं।

Best food combo: एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी तत्व है। यह शरीर की कोशिकाओं को हानिकारक नुकसान से बचाता है। विटामिन ई, बीटा-कैरोटीन और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के उदाहरण हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अंडे और कच्ची सब्जियों को मिलाकर खाने से एंटीऑक्सीडेंट का शरीर में अवशोषण 8.4 गुना तक बढ़ जाता है क्योंकि कैरोटीनॉयड, फैट में घुलनशील पोषक तत्व होते हैं। अंडे की जर्दी में मौजूद लिपिड और खास फॉस्फोलिपिड्स, इंसान की आंत द्वारा पौधों से मिलने वाले पिगमेंट को रोकने और उनके अवशोषण को बढ़ावा देते हैं।

विज्ञान और अध्ययन के नतीजे

पर्ड्यू यूनिवर्सिटी का अध्ययन

किम और अन्य द्वारा ‘द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन’ में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक, शोधकर्ताओं ने 16 स्वस्थ लोगों पर परीक्षण किया। इन लोगों ने कच्चे मिक्स-वेजिटेबल सलाद को बिना अंडे के और 1.5 या 3 पके हुए अंडों के साथ खाया।

अवशोषण में 8.4 गुना बढ़ोतरी

बिना अंडे वाली सलाद की तुलना में, तीन पूरे पके हुए अंडों के साथ सलाद खाने से कुल कैरोटीनॉयड अवशोषण 3 से 8 गुना (कुल मिलाकर 8.4 गुना) बढ़ गया।

खास एंटीऑक्सीडेंट

अवशोषण में हुई इस बढ़ोतरी में अल्फा-कैरोटीन, बीटा-कैरोटीन, लाइकोपीन, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे मुख्य फाइटोन्यूट्रिएंट्स शामिल थे।

खुराक की सीमा

1.5 अंडे खाने पर बहुत कम अवशोषण दिखा, जिससे यह साबित हुआ कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशनल तालमेल (synergy) पाने के लिए अंडे की ज्यादा मात्रा की जरूरत होती है।

यह तालमेल क्यों काम करता है?

फैट में घुलनशील प्रकृति

कैरोटीनॉयड पानी में नहीं घुल सकते और पाचन तंत्र से गुजरने के लिए उन्हें खाने में मौजूद फैट की जरूरत होती है।

फॉस्फोलिपिड का फैक्टर

अंडे की जर्दी में खास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो माइसेलाइजेशन को बढ़ाते हैं। यह पोषक तत्वों को छोटे कणों में पैक करने की प्रक्रिया है, जिन्हें आपका शरीर अवशोषित कर सकता है और यह काम अकेले सामान्य कुकिंग ऑयल की तुलना में बेहतर तरीके से होता है।