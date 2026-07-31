Punjab News : प्रदेश में शिक्षा क्रांति ला रहे शिक्षक, नीट और आईटीआई का प्रवेश द्वार बने सरकारी स्कूल : सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री तथा आप पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि केवल इमारत ही स्कूल नहीं होती। सरकार इमारतें बना सकती है, लेकिन शिक्षक ही स्कूल को सीखने और सपनों को साकार करने का स्थान बनाते हैं।

अच्छा परिणाम लाने वाले सरकारी स्कूलों के 300 से अधिक प्राचार्यों को किया सम्मानित

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के सरकारी स्कूल आज प्राइवेट स्कूलों को हर क्षेत्र में टक्कर देते हुए राज्य में शिक्षा क्रांति की मजबूत नींव रख चुके हैं। इससे भी अहम यह है कि इस शिक्षा क्रांति के असली सूत्रधार इन स्कूलों में कार्यरत्त शिक्षक हैं। यह शब्द दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहे। वे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को सम्मानित करने के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।

इस दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों के 300 से अधिक प्राचार्यों को सम्मानित किया, जिनके विद्यार्थियों ने पंजाब अकादमिक कोचिंग फॉर एक्सीलेंस (पेस) पहल के अंतर्गत जेईई (मेन), जेईई (एडवांस्ड) और नीट यूजी-2026 परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं।

स्कूल केवल एक इमारत ही नहीं होती

जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री तथा आप पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि केवल इमारत ही स्कूल नहीं होती। सरकार इमारतें बना सकती है, लेकिन शिक्षक ही स्कूल को सीखने और सपनों को साकार करने का स्थान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब शिक्षा क्रांति केवल सरकारी स्कूलों में विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा विकसित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि विशेषज्ञ कोचिंग, संरचित मार्गदर्शन, निरंतर मूल्यांकन तथा आवासीय कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षणिक सहयोग प्रदान करने पर भी केंद्रित है, जिससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी जेईई, नीट तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन रहे हैं।

सरकारी स्कूलों के प्रति बदल रही लोगों की धारणा

मनीष सिसोदिया ने कहा कि लाखों विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना अब कोई समझौता नहीं रह गया है। यह अब आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल कॉलेजों और बेहतर भविष्य की ओर जाने का मार्ग बन गया है। इस कार्यक्रम में पीडीसी सदस्य अनुराग कुंडू, स्कूल शिक्षा (माध्यमिक) के निदेशक एसएस बल्ल तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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