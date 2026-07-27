Kab Release Hogi Oh My Dog: पोस्टपोन हो गई पंकज त्रिपाठी की फिल्म ‘ओह माय डॉग’की रिलीज डेट, जानें नई तारीख और वजह?

Oh My Dog Postponed | Kab Release Hogi Oh My Dog: पंकज त्रिपाठी की मचअवेटेड फिल्म ‘ओह माय डॉग’ का इंतजार कर रहे लोगों को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा. फिल्म को रिलीज होने में केवल चार दिन बाकी थे, लेकिन मेकर्स ने अचानक इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाने का फैसला लिया. इस फैसले के बाद फैंस के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, जिसके चलते अंतिम समय में फिल्म की रिलीज टालनी पड़ी.
चार दिन पहले ही टली फिल्म की रिलीज
निर्देशक अमित राय की फिल्म ‘ओह माय डॉग’ पहले 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. हालांकि अब मेकर्स ने इसकी नई रिलीज डेट 7 अगस्त तय की है. रिलीज शेड्यूल में इस बदलाव ने फिल्म प्रेमियों की उत्सुकता और बढ़ा दी है.
अब इस दिन सिनेमाघरों में आएगी फिल्म
नई घोषणा के मुताबिक, ‘ओह माय डॉग’ अब 7 अगस्त को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. मेकर्स का मानना है कि नई तारीख फिल्म के लिए बेहतर माहौल तैयार करेगी और दर्शकों तक इसे अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाने में मदद मिलेगी.
फिल्म की रिलीज टालने के पीछे की वजह बताते हुए निर्देशक अमित राय ने कहा कि इस समय सिनेमाघरों में पहले से कई बड़ी फिल्में चल रही हैं. ऐसे माहौल में नई फिल्म को पर्याप्त स्क्रीन मिलना मुश्किल हो जाता है, जिसका सीधा असर उसके प्रदर्शन पर पड़ सकता है.
बड़ी फिल्मों के बीच स्क्रीन मिलने की चुनौती
अमित राय के अनुसार, ‘द ओडिसी’ और ‘धमाल 4’ जैसी फिल्मों के अलावा ‘स्पाइडर-मैन’ से भी शानदार ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है. ऐसे में अधिकांश स्क्रीन इन फिल्मों को मिलने की संभावना है, जिससे ‘ओह माय डॉग’ जैसी नई फिल्म के लिए सीमित जगह बचती है.
निर्देशक का कहना है कि ‘ओह माय डॉग’ एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है और इसकी दर्शक श्रेणी भी उन्हीं फिल्मों जैसी है जो फिलहाल सिनेमाघरों में मौजूद हैं. यदि फिल्म को पर्याप्त स्क्रीन नहीं मिलती, तो इसकी मार्केटिंग और बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
एक हफ्ते की देरी से मिलेगा फायदा
अमित राय का मानना है कि रिलीज को एक सप्ताह आगे बढ़ाने का फैसला फिल्म के हित में लिया गया है. उनका कहना है कि जब बड़ी फिल्मों की शुरुआती भीड़ कम हो जाएगी, तब ‘ओह माय डॉग’ को बेहतर स्क्रीन और दर्शकों का अधिक ध्यान मिल सकेगा. इसी रणनीति के तहत फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.