Chandigarh Smart City Scam: चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और नगर निगम फंड घोटाले में CBI का बड़ा एक्शन, 5 ठिकानों पर छापेमारी

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Amit Upadhyay
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CBI Action in Chandigarh Scam Case: चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम फंड में घोटाले को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने चंडीगढ़ और लुधियाना में 5 ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल साक्ष्य, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। यह कार्रवाई 504 करोड़ रुपये के बैंकिंग फ्रॉड से जुड़ी जांच का हिस्सा बताई जा रही है।
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चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और नगर निगम फंड घोटाले को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की है।

CBI Raid in Chandigarh Smart City Scam: चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) और नगर निगम चंडीगढ़ के फंड में अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ा कदम उठाया है। सीबीआई ने चंडीगढ़ और लुधियाना में 5 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दौरान CBI ने डिजिटल सबूत, वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत कई महत्वपूर्ण चीजें जब्त की हैं। CBI के मुताबिक जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल डाटा की जांच की जा रही है। एजेंसी का मानना है कि इस जांच से मामले में जुड़े लोगों, वित्तीय लेनदेन और कथित गड़बड़ियों को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

क्या है चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी घोटाला?

यह मामला चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम चंडीगढ़ से जुड़े फंड के दुरुपयोग से संबंधित है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और नगर निगम के विकास कार्यों के लिए जारी सरकारी धन के इस्तेमाल में अनियमितताओं की जांच की जा रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या परियोजनाओं के लिए जारी फंड का इस्तेमाल तय नियमों के अनुसार किया गया था या फिर वित्तीय प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी हुई। इसके अलावा भुगतान प्रक्रिया, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

CBI की चंडीगढ़ और लुधियाना में छापेमारी

CBI की टीमों ने मामले से जुड़े संदिग्ध अधिकारियों और अन्य लोगों के आवासीय तथा कारोबारी परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई चंडीगढ़ और लुधियाना में कुल पांच स्थानों पर की गई। जांच एजेंसी ने तलाशी के दौरान मिले रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लिया है। इनमें बैंकिंग लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल फाइलें और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शामिल हैं। CBI अब इन रिकॉर्ड की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फंड से जुड़े फैसलों में किस-किस की भूमिका रही।

CSCL अधिकारी अनुभव मिश्रा पर जांच का फोकस

CBI की कार्रवाई चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी अनुभव मिश्रा समेत कई संदिग्धों से जुड़े ठिकानों पर की गई। जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि कथित वित्तीय अनियमितताओं में किन लोगों की भूमिका रही और किस स्तर पर फैसले लिए गए। हालांकि CBI ने अभी तक किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं किया है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों और जिम्मेदार लोगों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

504 करोड़ के बैंकिंग फ्रॉड जांच से भी जुड़े तार

CBI के अनुसार यह कार्रवाई हरियाणा से जुड़े करीब 504 करोड़ रुपये के बैंकिंग फ्रॉड मामले की जांच का हिस्सा भी है। एजेंसी पहले से इस मामले की जांच कर रही है और अब चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और नगर निगम फंड से जुड़े पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या सरकारी फंड से जुड़ी अनियमितताओं और बैंकिंग फ्रॉड के बीच कोई सीधा संबंध है। CBI अधिकारियों के अनुसार छापेमारी में बरामद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।