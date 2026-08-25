Himanshi Khurana Asim Riyaz: ‘मेरे पास भी है…’, हिमांशी खुराना ने आसिम रियाज पर किया पलटवार, कही ऐसी बात, जानें पूरा मामला

Himanshi Khurana Asim Riyaz: हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का पुराना विवाद फिर सुर्खियों में है. आरोप-प्रत्यारोप के बीच हिमांशी ने CCTV फुटेज और रिकॉर्डिंग होने का दावा करते हुए आसिम पर पलटवार किया है.

Himanshi Khurana Asim Riyaz: हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का रिश्ता खत्म होने के बाद भी एक बार फिर सुर्खियों में है. दोनों के बीच पुराने विवाद ने सोशल मीडिया पर नया मोड़ ले लिया है. हाल ही में हिमांशी ने पारस छाबरा के पॉडकास्ट में आसिम के साथ अपने रिश्ते को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए थे. इसके बाद आसिम ने भी सोशल मीडिया पर इन आरोपों का जवाब दिया. अब हिमांशी ने आसिम के बयान पर पलटवार करते हुए सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग होने की बात कही है.

पारस छाबरा के पॉडकास्ट में हिमांशी खुराना ने आसिम रियाज के साथ अपने पुराने रिश्ते पर खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने दावा किया कि उनका रिश्ता काफी टॉक्सिक था और उन्होंने इसमें हिंसा भी झेली. हिमांशी के इन दावों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं.

आसिम रियाज ने आरोपों को बताया झूठा

हिमांशी के आरोपों के बाद आसिम रियाज ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर कर अपना पक्ष रखा. उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए लिखा, ‘अगर मैं हिंसा करता था तो तुम ब्रेकअप के बाद मुझसे पैच-अप क्यों करना चाहती थीं. मेरे पास चैट्स के सारे प्रूफ हैं.’ आसिम ने अपने बयान में हिमांशी के दावों को गलत बताया और सबूत होने का भी जिक्र किया.

हिमांशी ने किया पलटवार

आसिम के बयान के बाद हिमांशी ने भी सोशल मीडिया पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अगर मामला सबूतों तक पहुंच गया है तो उनके पास भी सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग मौजूद हैं. हिमांशी ने दावा किया कि रिश्ते के दौरान उन्होंने जो हिंसा झेली, उससे जुड़े सबूत भी उनके पास हैं.

एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि वह अब तक चुप थीं, लेकिन लगातार हो रहे अपमान के बाद वह चुप नहीं रहेंगी. उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने आसिम को बचाने के लिए उनकी गलतियों पर पर्दा डाला था.

‘बिग बॉस 13’ में शुरू हुई थी कहानी

हिमांशी और आसिम की मुलाकात ‘बिग बॉस 13’ के दौरान हुई थी. शो में दोनों की दोस्ती और बॉन्डिंग दर्शकों को काफी पसंद आई. शो खत्म होने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया और एक-दूसरे को डेट करने लगे. हालांकि कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और उन्होंने एक-दूसरे से दूरी बना ली.