Hema Malini Biopic: हेमा मालिनी की बायोपिक बनी तो कौन बनेगा ‘ड्रीम गर्ल’? अभिनेत्री ने खुद लिया इस स्टार का नाम

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Mohit Saini
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Hema Malini Biopic: हेमा मालिनी की बायोपिक बनी तो कौन बनेगा 'ड्रीम गर्ल'? अभिनेत्री ने खुद लिया इस स्टार का नाम
Hema malini Biopic: जानी-मानी एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने कहा है कि अगर कभी उनकी ज़िंदगी पर बायोपिक बनती है, तो वह दीपिका पादुकोण को अपना रोल करते हुए देखना चाहती हैं।

Hema malini Biopic: बॉलीवुड की जानी-मानी आइकॉन हेमा मालिनी ने हाल ही में इंडियन सिनेमा में 60 साल का शानदार सफर पूरा किया है, जिसमें उन्होंने सीता और गीता, शोले और ड्रीम गर्ल जैसी क्लासिक फिल्मों में टाइमलेस परफॉर्मेंस से भरे अपने करियर का जश्न मनाया। सेलिब्रेशन के दौरान, एक्ट्रेस ने अपनी ज़िंदगी पर बन रही बायोग्राफिकल फिल्म पर भी अपने विचार शेयर किए और बताया कि उनके हिसाब से स्क्रीन पर उनका रोल करने के लिए कौन सी एक्ट्रेस सबसे सही रहेगी।

हेमा मालिनी ने अपनी बायोपिक के लिए दीपिका पादुकोण को चुना

Hema Malini Biopic: हेमा मालिनी की बायोपिक बनी तो कौन बनेगा 'ड्रीम गर्ल'? अभिनेत्री ने खुद लिया इस स्टार का नाम

मुंबई में हुए ड्रीम गर्ल के डायमंड जुबली इवेंट में हेमा मालिनी से पूछा गया कि अगर कभी कोई बायोपिक बनती है तो क्या वह चाहेंगी कि दीपिका पादुकोण उनका रोल करें। सवाल का जवाब देते हुए, हेमा ने कहा कि दीपिका निश्चित रूप से यह रोल कर सकती हैं, उन्होंने उन्हें एक खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस बताया। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि वह दीपिका को अपने शानदार सफर को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए एकदम सही मानती हैं।

अभी तक कोई ऑफिशियल बायोपिक नहीं बन रही है

हालांकि हेमा मालिनी ने अपनी पसंद बताई है, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर बायोपिक को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसी तरह, दीपिका पादुकोण ने भी हेमा के बयान पर कोई कमेंट नहीं किया है। फिलहाल, यह पूरी तरह से अंदाज़ा ही है, जिससे फैंस सोच रहे हैं कि क्या बॉलीवुड की मशहूर “ड्रीम गर्ल” को आखिरकार कोई सिनेमाई ट्रिब्यूट मिलेगा।

दीपिका पादुकोण के आने वाले प्रोजेक्ट्स

दीपिका पादुकोण अपनी बेटी दुआ के जन्म के बाद से सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं। एक्टिंग से ब्रेक लेने के बावजूद, वह अपनी आने वाली फिल्मों की खबरों से सुर्खियों में बनी रहती हैं।

एक्ट्रेस के शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म किंग में नजर आने की उम्मीद है, जो 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, जबकि खबर है कि वह अल्लू अर्जुन के आने वाले प्रोजेक्ट राका से भी जुड़ी हैं, हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है।

हेमा मालिनी ने पब्लिकली दीपिका को भविष्य की बायोपिक के लिए अपनी पसंदीदा पसंद बताया है, फैंस पहले से ही सोच रहे हैं कि अगर यह प्रोजेक्ट कभी हकीकत बनता है तो यह बॉलीवुड के सबसे रोमांचक कास्टिंग फैसलों में से एक हो सकता है।

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