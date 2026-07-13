Chandigarh News: चंडीगढ़ में क्लब से निकलते ही दो युवकों को मर्सिडीज ने मारी टक्कर, आरोपी फरार

Chandigarh News: चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक मशहूर नाइट क्लब के बाहर देर रात हुई हिट-एंड-रन की घटना में दो लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए, जब कथित तौर पर उन्हें एक तेज़ रफ़्तार मर्सिडीज़ ने टक्कर मार दी। टक्कर के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और गाड़ी और उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश शुरू की।
टक्कर से पीड़ित कई मीटर दूर जा गिरे
चंडीगढ़ में क्लब के बाहर 21 साल के ‘रईसजादे’ ने मर्सिडीज कार से दो युवकों को रौंदा, जान बूझकर बैक गियर में भी ऊपर से कार दौड़ाई, हुआ गिरफ्तार.
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— Vinod Katwal (@Katwal_Vinod) July 13, 2026
पुलिस के मुताबिक, सेक्टर 26 की बाबू धाम कॉलोनी के रहने वाले अमनजत और सेक्टर 44 में रहने वाले एलन प्रीत शनिवार शाम को सेक्टर 26 के एक डिस्को क्लब में गए थे। जैसे ही वे जगह से बाहर निकले, कथित तौर पर एक तेज़ रफ़्तार मर्सिडीज़ ने उन्हें टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों पीड़ित कई मीटर दूर सड़क पर जा गिरे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। मदद के लिए रुकने के बजाय, ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से तेज़ी से भाग गया।
GMCH-32 में घायलों का इलाज चल रहा है
एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घायल लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH)-32 ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी मेडिकल कंडीशन पर करीब से नज़र रखी जा रही है।
ड्राइवर की पहचान के लिए पुलिस ने CCTV फुटेज स्कैन किया
जांच करने वालों ने मर्सिडीज और उसके ड्राइवर की पहचान करने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह और आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज इकट्ठा किए हैं। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का पता लगाने और फरार आरोपी की पहचान करने के लिए टेक्निकल सबूतों की भी जांच की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ड्राइवर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हिट-एंड-रन और लापरवाही से गाड़ी चलाने से जुड़े संबंधित नियमों के तहत केस दर्ज किया गया है, और आगे की जांच जारी है।