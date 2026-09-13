Haiwaan Ott Release Date: ‘हैवान’ की ओटीटी रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए कब और कहां देख सकेंगे अक्षय-सैफ की फिल्म

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Sanskriti Jaipuria
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Haiwaan Ott Release Date: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की ‘हैवान’ को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है/ 18 साल बाद साथ आए दोनों सितारों की फिल्म को लेकर लोग ओटीटी का इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज होगी फिल्म.

Haiwaan Ott Release Date: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ इन दिनों सिनेमाघरों में दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही है. रिलीज के महज दो दिनों में फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. कहानी से लेकर कलाकारों की दमदार अदाकारी तक, हर पहलू की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. खास तौर पर 18 साल बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी को पर्दे पर देखकर फैंस काफी खुश हैं. इसी बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर भी अहम जानकारी सामने आ गई है.

अक्षय और सैफ के किरदारों ने जीता दिल

‘हैवान’ के पोस्टर और स्टारकास्ट की घोषणा के बाद से ही दर्शकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार था. अब रिलीज के बाद फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरती नजर आ रही है. फिल्म में अक्षय कुमार ने नेगेटिव किरदार निभाया है, जबकि सैफ अली खान एक नेत्रहीन व्यक्ति की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं. दोनों कलाकारों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और अभिनय को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है.

SonyLIV पर आएगी ‘हैवान’

सिनेमाघरों में रिलीज के बाद फिल्म को ओटीटी पर देखने का इंतजार कर रहे फैंस के लिए अच्छी खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक, ‘हैवान’ के स्ट्रीमिंग राइट्स SonyLIV ने हासिल कर लिए हैं. हालांकि, अभी फिल्म की आधिकारिक ओटीटी रिलीज डेट की घोषणा नहीं हुई है. आमतौर पर सिनेमाघरों में रिलीज के करीब 8 सप्ताह बाद फिल्में ओटीटी पर दस्तक देती हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ‘हैवान’ भी इसी अवधि के बाद SonyLIV पर स्ट्रीम हो सकती है.

18 साल बाद फिर साथ दिखे अक्षय-सैफ

अक्षय कुमार और सैफ अली खान इससे पहले 2008 में रिलीज हुई ‘टशन’ में साथ नजर आए थे. अब करीब 18 साल बाद दोनों की जोड़ी ‘हैवान’ में वापस लौटी है. फिल्म में बमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर, सैयामी खेर, राजपाल यादव, असरानी और शारिब हाशमी भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.

 