गोली चली, तलवार लगी, सेट पर मचा हड़कंप ! बॉलीवुड फिल्मों के 5 हादसे, जिनमें बाल-बाल बची थी सुपर स्टार्स की जान

Bollywood Stars Film Set Incidents: फिल्मी पर्दे पर खतरनाक स्टंट और एक्शन देखकर दर्शकों को खूब मजा आता है, लेकिन कई बार इन सीन्स की शूटिंग के दौरान एक्टर्स की जिंदगी सचमुच खतरे में पड़ जाती है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खाने से लेकर ऋतिक रोशन फिल्मी सेट पर बाल-बाल बचे थे।

Bollywood On-Set Accidents: सिनेमा की दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है, वह अक्सर भ्रम होता है। गोली चलती है तो दर्शक जानते हैं कि वह फिल्मी है, तलवार चलती है तो उम्मीद होती है कि सब कुछ कंट्रोल में होगा और हीरो ऊंचाई से गिरता है तो भरोसा रहता है कि उसके पीछे स्टंट टीम और सुरक्षा इंतजाम होंगे। मगर कैमरे के पीछे की दुनिया हमेशा इतनी सुरक्षित नहीं होती है। बॉलीवुड के इतिहास में ऐसे कई मौके आए, जब शूटिंग के दौरान कुछ सेकंड के लिए एक्टिंग और हकीकत के बीच की रेखा मिट गई। किसी एक्टर को गंभीर चोट लगी, किसी के सिर पर असली वार हो गया, किसी के पास से असली गोली निकल गई और किसी हादसे में पूरी यूनिट की जान खतरे में पड़ गई। आज आपको 5 ऐसे ही हादसों की कहानी बता रहे हैं।

‘कुली’ की शूटिंग में अमिताभ हुए थे गंभीर घायल

अगर बॉलीवुड के शूटिंग हादसों की बात हो और अमिताभ बच्चन के कुली हादसे का जिक्र न हो, तो कहानी अधूरी रह जाएगी। साल 1982 में अमिताभ बच्चन उस समय सिर्फ बड़े स्टार नहीं थे, बल्कि देश के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक थे। उनकी फिल्मों के लिए लोगों में जबरदस्त जुनून था। कुली के लिए बेंगलुरु में एक एक्शन सीन फिल्माया जा रहा था। सीन में अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर के बीच लड़ाई थी। कहानी के मुताबिक अमिताभ को छलांग लगाकर एक टेबल पर गिरना था। टाइमिंग में चूक हुई और वह टेबल के कोने से जोर से टकरा गए। चोट पेट में लगी। शूटिंग के दौरान शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि चोट कितनी गंभीर है। कुछ ही देर में अमिताभ की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया।

अमिताभ को गंभीर अंदरूनी चोट लगी थी। इलाज के दौरान उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। उन्हें इमरजेंसी ऑपरेशन से गुजरना पड़ा और बाद में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज जारी रहा। एक समय ऐसा भी आया, जब उन्हें क्लीनिकली डेड घोषित किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें फिर से बचा लिया। इसके बाद लंबे समय तक इलाज और कई मेडिकल प्रक्रियाओं के बाद अमिताभ धीरे-धीरे स्वस्थ हुए। इस हादसे का असर सिर्फ अस्पताल तक सीमित नहीं था। अमिताभ के करोड़ों फैंस उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। देशभर में उनके ठीक होने की खबर का इंतजार हो रहा था। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अखबारों और रेडियो के जरिए हर अपडेट लाखों लोगों तक पहुंच रहा था। फिर आया वह पल जब अमिताभ वापस लौटे।

‘शोले’ की शूटिंग में चल गई थी असली गोली

शोले भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में गिनी जाती है। इसकी शूटिंग के दौरान हुआ एक वाकया ऐसा है, जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह किस्सा खुद अमिताभ बच्चन ने बाद में ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में सुनाया था। निर्देशक रमेश सिप्पी ने भी इस घटना का जिक्र किया है। फिल्म के एक दृश्य में धर्मेंद्र को बंदूक में कारतूस डालने थे। शूटिंग के दौरान बार-बार रीटेक हो रहे थे। अमिताभ बच्चन पहाड़ी के किनारे अपनी जगह पर खड़े थे। एक टेक के दौरान धर्मेंद्र ने गलती से बंदूक चला दी। समस्या यह थी कि बंदूक में असली कारतूस थे। गोली अमिताभ की तरफ गई और उनके बेहद करीब से निकल गई। अमिताभ ने बाद में बताया कि उन्होंने गोली के गुजरने की आवाज तक सुनी थी। निर्देशक रमेश सिप्पी ने बाद में बताया कि घटना के बाद एक्शन कैमरा संभाल रहे जिम एलन ने शूटिंग रोकने की बात कही। शूटिंग उस दिन रोक दी गई और मामले को संभाला गया। धर्मेंद्र ने माफी भी मांगी।

‘मनिकर्णिका’ में कंगना को लगी तलवार

अगर किसी एक्टर के लिए तलवारबाजी सिर्फ एक्टिंग है, तो ‘मनिकर्णिका’ की शूटिंग ने यह भ्रम तोड़ दिया था। 2017 में कंगना रनौत ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’ की शूटिंग कर रही थीं। हैदराबाद में एक तलवारबाजी का सीन फिल्माया जा रहा था। सीन में कंगना को अपने सह-कलाकार निहार पांड्या के वार से बचने के लिए नीचे झुकना था, लेकिन एक पल की टाइमिंग गलत हुई। तलवार उनके माथे पर जा लगी। कंगना के माथे पर गहरा कट आया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्हें 15 टांके लगाए गए। चोट इतनी करीब थी कि डॉक्टर्स ने इसे बेहद गंभीर माना। कंगना ने इस सीन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया था। वह खुद एक्शन कर रही थीं। उन्होंने तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी ली थी। लेकिन सेट पर एक छोटी-सी गलती ने सब कुछ बदल दिया।

‘बैंग बैंग’ की शूटिंग में ऋतिक को लगी चोट

ऋतिक रोशन को बॉलीवुड के सबसे फिट और बेहतरीन एक्शन स्टार्स में गिना जाता है। मगर Bang Bang ! की शूटिंग के दौरान एक स्टंट ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। 2013 में फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋतिक के सिर में चोट लगी। उनके पिता और फिल्ममेकर राकेश रोशन ने इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद ऋतिक को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया और ब्रेन सर्जरी की गई। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं थी। एक्शन स्टार के लिए कैमरे के सामने खतरनाक दिखने वाला सीन असल जिंदगी में मेडिकल इमरजेंसी बन चुका था। ऋतिक को सर्जरी से गुजरना पड़ा। कुछ समय के लिए शूटिंग से दूर रहना पड़ा। दर्शकों ने बाद में फिल्म में वही अभिनेता देखा जो पूरी एनर्जी के साथ एक्शन करता नजर आया।

‘हैप्पी न्यू ईयर’ की शूटिंग में शाहरुख हुए इंजर्ड

कभी-कभी खतरा किसी बड़े स्टंट से नहीं, बल्कि सेट की एक सामान्य चीज से आता है। 2014 में शाहरुख खान Happy New Year की शूटिंग कर रहे थे। मुंबई के एक होटल में एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान उनके ऊपर एक भारी दरवाजा गिर गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती तौर पर इसे मामूली चोट बताया गया और शाहरुख को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन बाद की जांच में चोट ज्यादा गंभीर निकली। उनके दाहिने कंधे में फ्रैक्चर हुआ था और बाएं घुटने की पटेला में भी चोट थी। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ हफ्तों के आराम की सलाह दी।