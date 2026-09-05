Delhi Flight Delay: बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी, जानिए क्या कहा

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Amit Upadhyay
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Delhi Flights Hit by Rain: दिल्ली एयरपोर्ट पर बारिश का असर फ्लाइट्स पर पड़ा है। खराब मौसम के कारण कई उड़ानों में देरी हुई है और कुछ उड़ानों को डायवर्ट भी किया गया। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक करने की सलाह दी है।
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दिल्ली में शनिवार को हुई बारिश के कारण कई फ्लाइट्स में देरी हुई है।

Delhi IGI Airport Alert: दिल्ली-एनसीआर में बारिश का असर अब हवाई यात्रा पर भी साफ दिखाई देने लगा है। राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर खराब मौसम के कारण उड़ानों के संचालन में देरी और बदलाव की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को कई उड़ानों को दूसरे शहरों की ओर डायवर्ट करना पड़ा था, जबकि शनिवार को भी यात्रियों को फ्लाइट लेट होने की चेतावनी दी गई है। इसी को देखते हुए इंडिगो (IndiGo) ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने यात्रियों से कहा है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस जरूर चेक करें।

IGI एयरपोर्ट पर उड़ानों में हुई देरी

शुक्रवार को दिल्ली में हुई तेज बारिश के दौरान आईजीआई एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। खराब मौसम की वजह से कई विमानों को निर्धारित समय पर उड़ान भरने या दिल्ली में उतरने में परेशानी हुई। शुक्रवार शाम खराब मौसम के कारण कई उड़ानों को दिल्ली से दूसरे एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया। इनमें जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और चंडीगढ़ जैसे शहर शामिल रहे। शनिवार को भी मौसम पूरी तरह सामान्य नहीं होने के कारण उड़ानों में देरी की संभावना बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 200 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हुईं। लैंडिंग में करीब 70 मिनट और टेकऑफ में करीब 130 मिनट तक की देरी की सूचना है।

इंडिगो ने यात्रियों को किया अलर्ट

स्थिति को देखते हुए इंडिगो ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करें। एयरलाइन की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उड़ान में देरी, समय में बदलाव या कैंसिलेशन होने पर यात्रियों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर जानकारी भेजी जाती है। यात्रियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए सामान्य से ज्यादा समय रखें। बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक की समस्या भी है, इसलिए एयरपोर्ट जाने में सामान्य से अधिक वक्त लग सकता है।

शुक्रवार को कई उड़ानें डायवर्ट हुईं

तेज बारिश के दौरान शुक्रवार शाम दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के आसपास जलभराव की स्थिति भी सामने आई। शुक्रवार को कम से कम 11 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। इनमें पांच उड़ानों को जयपुर, चार को लखनऊ और एक-एक उड़ान को अहमदाबाद और चंडीगढ़ भेजा गया। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ा। कई यात्रियों को यात्रा के लिए लंबे इंतजार और वैकल्पिक व्यवस्था का सामना करना पड़ा।