Kalka Shimla Toy Train: धरमपुर से शिमला फिर दौड़ी टॉय ट्रेन, पर्यटकों के चेहरे खिले, कालका से सीधी सेवा अभी बंद

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Amit Upadhyay
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Kalka-Shimla Toy Train: भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बाधित हुई कालका-शिमला हेरिटेज रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है। फिलहाल धरमपुर से शिमला के बीच टॉय ट्रेन चल रही है, जिससे पर्यटकों को राहत मिली है। हालांकि कालका से शिमला तक सीधी ट्रेन सेवा पूरी तरह बहाल नहीं हुई है।
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हिमाचल प्रदेश में धरमपुर से शिमला तक टॉय ट्रेन सेवा दोबारा बहाल हो गई है।

Kalka Shimla Toy Train Update: हिमाचल प्रदेश की मशहूर कालका-शिमला टॉय ट्रेन का सफर एक बार फिर शुरू हो गया है। हालांकि अभी पूरी रेल सेवा बहाल नहीं हुई है। फिलहाल धरमपुर से शिमला के बीच ट्रेनें चल रही हैं। इससे शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कालका-शिमला रेल लाइन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके चलते कई दिनों तक इस ऐतिहासिक रेल मार्ग पर ट्रेनें बंद रहीं। अब रेलवे ने ट्रैक की सुरक्षा जांच के बाद धरमपुर से शिमला के बीच ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। शुक्रवार को पहली ट्रेन धरमपुर से शिमला के लिए रवाना हुई।

कालका से शिमला तक सीधी ट्रेन अभी नहीं

टॉय ट्रेन की सेवा पूरी तरह शुरू होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। कालका से शिमला के बीच सीधी रेल सेवा फिलहाल बंद है। भारी बारिश के कारण सोलन जिले में परवाणू के पास गुम्मा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन खिसक गई थी। इससे ट्रैक का एक हिस्सा असुरक्षित हो गया था। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस हिस्से पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी थी। ऐसे में कालका की तरफ से आने वाले यात्रियों को फिलहाल सड़क के रास्ते धरमपुर पहुंचना होगा। वहां से वे ट्रेन पकड़कर शिमला जा सकते हैं।

शुक्रवार को दोबारा चली टॉय ट्रेन

रेलवे की तैयारियों के बाद शुक्रवार सुबह धरमपुर स्टेशन से यात्रियों को लेकर ट्रेन शिमला के लिए रवाना हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन करीब 7:50 बजे धरमपुर से चली। ट्रेन शुरू होने की जानकारी मिलने के बाद कई यात्री सुबह ही स्टेशन पहुंच गए। कुछ यात्रियों ने पहले से शिमला जाने की टिकट बुक कर रखी थी। ऐसे यात्रियों को धरमपुर से ट्रेन मिलने पर काफी राहत मिली। रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन चलाने से पहले इंजन, ट्रेन और जरूरी तकनीकी हिस्सों की जांच की थी। इसके बाद ही यात्रियों के साथ ट्रेन को चलाया गया।

टॉय ट्रेन चलने से कारोबार को राहत

ट्रेन सेवा बंद होने का असर सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं पड़ा था। इससे धरमपुर और आसपास के इलाकों में टैक्सी चालकों और छोटे कारोबारियों का काम भी प्रभावित हुआ था। करीब सात-आठ दिन तक रेल सेवा बंद रहने से कारोबारियों का काम लगभग ठप हो गया था। अब ट्रेन चलने से उन्हें कारोबार में फिर तेजी आने की उम्मीद है। स्थानीय कारोबारियों को आने वाले पर्यटन सीजन से भी काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि जैसे-जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, टैक्सी, होटल, रेस्तरां और दूसरी पर्यटन सेवाओं को भी फायदा मिलेगा।

पीक सीजन से पहले ट्रैक ठीक करने की कोशिश

शिमला में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में रेलवे के सामने कालका से शिमला तक पूरी रेल सेवा जल्द बहाल करने की चुनौती है। स्थानीय कारोबारियों को उम्मीद है कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत पूरी हो जाएगी। इससे देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले पर्यटक सीधे कालका से टॉय ट्रेन पकड़कर शिमला पहुंच सकेंगे। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण कालका-शिमला रेल लाइन को काफी नुकसान पहुंचा था। गुम्मा और आसपास के हिस्से में लगातार बारिश के कारण ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह गई थी। रेलवे ने सुरक्षा के लिए ट्रेन सेवा रोक दी थी। इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। रेलवे ने प्रभावित हिस्से की जांच और मरम्मत का काम शुरू किया।