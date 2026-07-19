Vaishno Devi Yatra Suspended: अमरनाथ के बाद वैष्णो देवी यात्रा भी रोकी गई, जानें क्या है वजह और कब होगी शुरू

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Amit Upadhyay
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Vaishno Devi Yatra Stopped: जम्मू-कश्मीर में लगातार भारी बारिश और IMD के रेड अलर्ट को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। खराब मौसम और भूस्खलन के खतरे के कारण अमरनाथ यात्रा भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से आधिकारिक अपडेट का इंतजार करने की अपील की है।
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खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया गया है।

Vaishno Devi and Amarnath Yatra Suspended: जम्मू-कश्मीर में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों तक जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। IMD की चेतावनी के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने वैष्णो देवी यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया है। इससे पहले अमरनाथ यात्रा भी खराब मौसम के कारण अस्थायी रूप से रोकने का फैसला लिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

श्राइन बोर्ड ने जारी किया आधिकारिक बयान

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी और लगातार बिगड़ते मौसम को देखते हुए यात्रा को फिलहाल रोकने का फैसला लिया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यह केवल एहतियाती कदम है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अधिकारी लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हालात सामान्य होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा।

श्रद्धालुओं से धैर्य रखने की अपील

श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल बोर्ड के आधिकारिक सूचना माध्यमों से जारी अपडेट पर भरोसा करें। यात्रियों से कहा गया है कि मौसम सामान्य होने तक यात्रा की योजना स्थगित रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। बोर्ड ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही परिस्थितियां सुरक्षित होंगी, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी।

अमरनाथ यात्रा भी रोकने का फैसला

खराब मौसम का असर केवल वैष्णो देवी यात्रा पर ही नहीं पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के बाद 19 जुलाई को श्री अमरनाथ यात्रा भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर लगातार बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।

जम्मू-कश्मीर में बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में अगले तीन दिनों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार वर्षा के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, पत्थर गिरने और अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम विभाग और जिला प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है।

दोनों यात्राएं कब शुरू होंगी?

फिलहाल वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू करने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। प्रशासन और श्राइन बोर्ड मौसम की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही मौसम में सुधार होगा और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित पाए जाएंगे, दोनों यात्राओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की जाएगी। तब तक श्रद्धालुओं से संयम बरतने और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करने की सलाह दी गई है।