Petrol Diesel Prices Today, (आज समाज), बिजनेस डेस्क : तेल की कीमतें हफ़्ते में अपने उच्चतम स्तर से नीचे आने के बावजूद, शनिवार को भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर रहीं। कीमतों में आई यह गिरावट शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई कूटनीतिक बातचीत की वजह से हुई। ऐसा लगता है कि लड़ाई की तीव्रता कम हो गई है, क्योंकि दोनों पक्ष समाधान खोजने के लिए तकनीकी बातचीत जारी रखे हुए हैं। (Petrol-diesel Prices Today)
सैन्य कार्रवाई रोकने का जून का समझौता खत्म : ट्रंप
ईरान के साथ जंग को लेकर बातचीत जारी रहने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई रोकने का जून का समझौता खत्म हो गया है। हाल ही में तनाव बढ़ने से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से टैंकरों की आवाजाही पर असर पड़ा और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक ऊर्जा व्यापार प्रभावित हुआ।
इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत
एक रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि फारस की खाड़ी का जलमार्ग विवाद का केंद्र बना हुआ है, इसलिए वाशिंगटन चाहता है कि तेहरान सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करे कि होर्मुज चोकपॉइंट से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बहाल हो गई है। तेहरान मीडिया के अनुसार, बातचीत के अगले दौर के लिए कतर का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.41% गिरकर $75.99 प्रति बैरल पर बंद हुई।
होर्मुज में ट्रैफिक कम
शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार 9 जुलाई को लगभग रुक जाने के बाद शुक्रवार को होर्मुज में ट्रैफिक कम ही रहा। रिपोर्ट के अनुसार, TP ICAP ग्रुप PLC के एनर्जी स्पेशलिस्ट स्कॉट शेल्टन ने कहा, कुल मिलाकर, कीमतों में बदलाव इस बात से मेल खाता है कि मार्केट को नहीं लगता कि तनाव लंबे समय तक चलेगा। उन्होंने कहा, दूसरी ओर होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल का बहाव पिछले हफ्ते की तुलना में काफी कम हुआ है, जबकि ऐसे संकेत हैं कि चीन अपना कामकाज बढ़ा सकता है।
जानें किस शहर क्या हैं दाम
|City
|Petrol Price
|Diesel Price
|New Delhi
|Rs.102.12
|Rs.95.20
|Kolkata
|Rs.113.51
|Rs.99.82
|Mumbai
|Rs.111.21
|Rs.97.83
|Chennai
|Rs.107.76
|Rs.99.55
|Gurugram
|Rs.102.97
|Rs.95.64
|Noida
|Rs.101.96
|Rs.95.44
|Bengaluru
|Rs.111.68
|Rs.99.56
|Bhubaneswar
|Rs.108.97
|Rs.100.68
|Chandigarh
|Rs.101.54
|Rs.89.47
|Hyderabad
|Rs.115.69
|Rs.103.82
|Jaipur
|Rs.112.69
|Rs.97.78
|Lucknow
|Rs.101.86
|Rs.95.36
|Patna
|Rs.113.37
|Rs.99.36
|Thiruvananthapuram
|Rs.115.49
|Rs.104.40
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