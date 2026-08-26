Bollywood Top 10 Controversial Ads: बॉलीवुड सितारों के कई विज्ञापन विवादों में घिरे हैं. कृति सैनन से आलिया भट्ट तक, इन कैंपेन पर अश्लीलता, धार्मिक भावनाओं, भ्रामक दावों और सरोगेट विज्ञापन को लेकर सवाल उठे.

Bollywood Top 10 Controversial Ads: बॉलीवुड सितारों की लोकप्रियता का फायदा उठाने वाले विज्ञापन कई बार ब्रांड के लिए चर्चा और प्रचार का जरिया बनते हैं, लेकिन कुछ कैंपेन ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने तारीफ से ज्यादा विवाद बटोरा. कभी विज्ञापन की थीम, कभी धार्मिक परंपरा और कभी कथित भ्रामक दावों को लेकर इन सितारों को आलोचना का सामना करना पड़ा. ऐसे ही 10 चर्चित मामलों पर नजर डालते हैं.

कृति सैनन – GIVA Rakhi Ad

रक्षा बंधन कैंपेन में कृति सैनन ने इंडो-वेस्टर्न परिधान में अपने पालतू कुत्ते को राखी बांधी. सोशल मीडिया पर उनके पहनावे और विज्ञापन को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. कृति ने आलोचकों को जवाब भी दिया. बाद में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ब्रांड ने विज्ञापन हटा दिया.

ऐश्वर्या राय बच्चन – Kalyan Jewellers, 2015

इस प्रिंट विज्ञापन में ऐश्वर्या राय बच्चन शाही आभूषणों से सजी नजर आईं, जबकि उनके पीछे एक सांवले रंग का बच्चा छाता पकड़े खड़ा था, विज्ञापन पर नस्लीय चित्रण और बाल मजदूरी को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगे. विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने माफी मांगकर कैंपेन वापस ले लिया.

शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ – Vimal Elaichi, 2026

विमल इलायची के विज्ञापनों को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को महाराष्ट्र FDA की ओर से शो-कॉज नोटिस मिले. सवाल उठा कि इलायची के विज्ञापन प्रतिबंधित तंबाकू और पान मसाला उत्पादों के अप्रत्यक्ष प्रचार का माध्यम तो नहीं हैं.

मिलिंद सोमन और मधु सप्रे – Tuffs Shoes, 1995

मिलिंद सोमन और मधु सप्रे ने जूतों के प्रिंट विज्ञापन के लिए बिना कपड़ों के पोज दिया था. उनके शरीर पर एक अजगर लिपटा हुआ था. विज्ञापन पर अश्लीलता के आरोप लगे और अजगर के इस्तेमाल को लेकर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने कानूनी कार्रवाई भी की.

सना खान – Amul Macho, 2007

सना खान का इनरवियर विज्ञापन कपड़े धोते हुए फिल्माया गया था और इसकी टैगलाइन थी ‘Yeh Toh Bada Toing Hai’. विज्ञापन को अत्यधिक आपत्तिजनक मानते हुए इसकी आलोचना हुई और अंततः इसे टेलीविजन पर प्रतिबंधित कर दिया गया.

अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा – Maggi, 2015

मैगी में कथित रूप से अधिक लेड पाए जाने के बाद इसके ब्रांड एंबेसडरों पर भी सवाल उठे. अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा के खिलाफ शिकायतें और कानूनी कार्रवाई की मांग सामने आई.

गोविंदा – Sandhi Sudha Plus

गोविंदा ने जोड़ों के दर्द से राहत का दावा करने वाले आयुर्वेदिक तेल का प्रचार किया. उत्पाद के कथित बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों को लेकर विवाद हुआ. बाद में गोविंदा ने सार्वजनिक रूप से सफाई देते हुए कहा कि उन्हें उत्पाद की वास्तविक प्रभावशीलता की जानकारी नहीं थी.

बिपाशा बसु और डीनो मोरिया – Calida, 1998

रियल लाइफ कपल बिपाशा बसु और डीनो मोरिया के इनरवियर विज्ञापन में दोनों को बेहद बोल्ड अंदाज में दिखाया गया था. उस दौर में इस तरह की प्रस्तुति को लेकर रूढ़िवादी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया.

दीपिका पादुकोण – Kellogg’s Special K, 2012

दीपिका पादुकोण के इस ब्रांड एंडोर्समेंट में वजन घटाने और पोषण से जुड़े दावों को लेकर विज्ञापन की जांच हुई. Advertising Standards Council of India (ASCI) ने कथित भ्रामक दावों पर सवाल उठाए.

आलिया भट्ट – Manyavar, 2021

आलिया भट्ट के ब्राइडल-वियर विज्ञापन में पारंपरिक कन्यादान की अवधारणा को कन्यामान के रूप में पेश किया गया. इसे दुल्हन के सम्मान की प्रगतिशील सोच के तौर पर दिखाया गया, लेकिन पारंपरिक विचार रखने वाले लोगों ने धार्मिक रीति-रिवाज बदलने का आरोप लगाते हुए विरोध और बहिष्कार की मांग की.