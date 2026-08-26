Bro, wait.. कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, तंज करते हुए डाली 6 तस्वीरें, कैप्शन में ऐसा क्या लिखा?

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Viplove Kumar
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अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘स्मैश द पैट्रियार्की’ वाले बयान पर पलटवार किया है. यह सारा विवाद कृति सैनन के एक राखी विज्ञापन में पहने गए कपड़े को लेकर शुरु हुआ है.
kangna vs rahul gandhi
कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

नई दिल्ली. बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन के हालिया राखी के एक विज्ञापन को लेकर बवाल मचा हुआ है. इसके समर्थन में सामने आए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पर बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी है.राहुल ने उन्होंने महिलाओं की पसंद और आजादी को लेकर अपनी बात सामने रखी. इसमें उन्होंने #SmashThePatriarchy लिखा था. कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाने साधा है. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसा और बीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया.

अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘स्मैश द पैट्रियार्की’ वाले बयान पर पलटवार किया है. यह सारा विवाद कृति सैनन के एक राखी विज्ञापन में पहने गए कपड़े को लेकर शुरु हुआ है. कंगना रनौत ने एक पोस्ट को री-शेयर किया और लिखा, “Bro, wait. Bharat Mata ki Jay. Shuru karte hain.” बीजेपी की पोस्ट में राहुल गांधी के ‘पितृसत्ता खत्म करो’ संदेश को लेकर सवाल उठाए थे.

महिला आरक्षण बिल से लेकर ट्रिपल तलाक तक

कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर बीजेपी के पेज पर शेयर की गई 6 तस्वीरों को रि पोस्ट किया है. पहली तस्वीर में राहुल गांधी कहते दिखाए गए हैं SmashThePatriarchy. इस पर महिला जवाब देती है भाई रुको, भारत माता की जय बोलने से शुरू करते हैं.

दूसरी तस्वीर में राहुल को बोलते दिखाया गया है, पिंजड़ा तोड़ो, इस पर महिला का जवाब आता है शाह बानो.

राहुल गांधी कहते दिखाए गए है ‘वही वोट बैंक का खेल है भाई, लेकिन पितृसत्ता को खत्म करो’ यहां महिला की तरफ से जवाब आता है ट्रिपल तलाक.

यहां राहुल की तस्वीर के ऊपर लिखा है, ये तो पूरी वोट बैंक की राजनीति है भाई, पितृसत्ता को खत्म करो. सामने से जवाब आता है लेकिन आपकी पार्टी ने शुरू में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट दिया था.

राहुल की तस्वीर के ऊपर लिखा होता है, अरे हम्म्म, महिला सवाल करती है कर्नाटक कैबिनेट में 33 मंत्री हैं लेकिन इसमें एक भी महिला नहीं.आखिर में लिखा है …ये महिला तो अंधभक्त है.

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Viplove Kumar
Viplove Kumar
खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।