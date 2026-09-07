SIR Verification: एसआईआर की वजह से 35 साल बाद बिछड़े भाई मिले, एक फोन कॉल ने खत्म किया दशकों का इंतजार

SIR Helps Lost Brothers Reunite: हरियाणा के जींद जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया ने 35 साल से बिछड़े दो भाइयों को फिर मिला दिया। पंजाब में रहने वाले सीताराम अपने पुराने स्कूल का प्रमाणपत्र लेने मनोहरपुर गांव पहुंचे थे। भाई को जैसे ही सीताराम के स्कूल में होने की जानकारी मिली, वह तुरंत वहां पहुंचे। दोनों भाइयों ने एक-दूसरे को गले लगाया और भावुक हो गए।

Haryana SIR Emotional Story: हरियाणा के जींद जिले के मनोहरपुर गांव में मतदाता सूची के सत्यापन के लिए चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया ने एक परिवार को ऐसी खुशी दे दी, जिसकी उम्मीद उसने शायद छोड़ ही दी थी। करीब 35 साल से बिछड़े दो सगे भाई एक पुराने स्कूल रिकॉर्ड और एक फोन कॉल की वजह से फिर आमने-सामने आ गए। सरकारी स्कूल में हुई इस मुलाकात का नजारा इतना भावुक था कि वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी भी अपने आंसू नहीं रोक सके। दोनों की यह कहानी अब चर्चाओं का विषय बन गई है।

पुराने स्कूल रिकॉर्ड से शुरू हुई कहानी

यह कहानी जींद के मनोहरपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुई। पंजाब के अमृतसर जिले में रह रहे 55 वर्षीय सीताराम अपने पुराने स्कूल से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) लेने पहुंचे थे। उन्हें यह प्रमाणपत्र पंजाब में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत दस्तावेज के रूप में जमा करना था। सीताराम ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने इसी स्कूल में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। हालांकि वह परीक्षा पास नहीं कर सके थे। प्रमाणपत्र लेने के दौरान स्कूल में मौजूद अधिकारियों ने उनकी पहचान और पारिवारिक विवरण की जानकारी जुटानी शुरू की।

भाई का नाम बताया और बदल गई कहानी

स्कूल में मौजूद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) कृष्ण कुमार ने सीताराम से उनके गांव, पिता और परिवार के बारे में जानकारी मांगी। बातचीत के दौरान सीताराम ने बताया कि उनका पैतृक गांव मनोहरपुर है और उनके भाई का नाम दलवीर सिंह है। संयोग से BLO कृष्ण कुमार मनोहरपुर के ही रहने वाले थे और दलवीर सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उनके पास दलवीर का मोबाइल नंबर भी था। उन्होंने बिना देर किए फोन मिलाया और सीताराम के बारे में जानकारी दी। फोन पर जैसे ही दलवीर ने सीताराम का नाम सुना, उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने बताया कि सीताराम उनका वही भाई है, जिसे परिवार करीब 35 साल से तलाश रहा था। इसके बाद दलवीर तुरंत स्कूल की ओर रवाना हो गए।

भाई के सामने आते ही छलक पड़े आंसू

कुछ ही देर बाद वह पल आया जिसका इंतजार इस परिवार ने तीन दशक से ज्यादा समय तक किया था। स्कूल परिसर में दोनों भाई आमने-सामने आए तो भावनाएं बेकाबू हो गईं। दोनों ने एक-दूसरे को गले लगा लिया और रो पड़े। अधिकारियों के मुताबिक मुलाकात के दौरान सीताराम ने अपने भाई के पैर भी छुए। कमरे में मौजूद लोगों के लिए यह दृश्य बेहद भावुक था। अतिरिक्त सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी डॉ. रमेश कुमार ने इस घटना को यादगार अनुभव बताया।

पोलियो इलाज के दौरान बिछड़े थे सीताराम

करीब 35 साल पहले सीताराम को पोलियो के इलाज के लिए पंजाब के संगरूर स्थित एक उपचार केंद्र में भर्ती कराया गया था। परिवार कुछ समय बाद जब उनसे मिलने पहुंचा तो उन्हें बताया गया कि सीताराम वहां से जा चुके हैं। परिवार ने काफी समय तक उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे-धीरे साल गुजरते गए और परिवार ने उनके जीवित होने की उम्मीद भी खो दी। परिवार ने आखिर में उन्हें मृत मान लिया था। दूसरी ओर सीताराम ने पंजाब में अपना जीवन आगे बढ़ाया। उन्होंने अलग-अलग जगहों पर काम किया। कुछ समय तक एक निजी स्कूल में चपरासी के तौर पर काम करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी भी मिली। इसके बाद वह अमृतसर जिले में रहने लगे।

परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे सीताराम

सीताराम ने बताया कि अपनी शारीरिक स्थिति और इलाज से जुड़ी परेशानियों के कारण वह परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने परिवार से अलग रहने का फैसला किया था। इसके बाद उनकी जिंदगी पंजाब में ही आगे बढ़ती रही। सीताराम छह भाइयों में पांचवें हैं। उनके परिवार के लिए उनका अचानक मिल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों भाइयों को मिलाने के पीछे कोई विशेष खोज अभियान नहीं था। सीताराम सिर्फ एक पुराना स्कूल प्रमाणपत्र लेने अपने गांव आए थे। SIR के तहत दस्तावेज और पहचान सत्यापन की सामान्य प्रक्रिया के दौरान उनसे परिवार के बारे में पूछा गया और एक BLO ने उनके भाई को फोन कर दिया। यही एक फोन कॉल 35 साल की दूरी को खत्म करने के लिए काफी साबित हुई।