Bigg Boss 20 Premiere List: बिग बॉस 20 की लिस्ट लीक? मैरी कॉम से लेकर फैसल खान तक आज ये नाम मचाएंगे हलचल

Bigg Boss 20 premiere: बिग बॉस के 20वें सीजन का इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है. Salman Khan एक बार फिर शो के होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं. शो का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर को होने वाला है. प्रीमियर से पहले सेट से सामने आए वीडियो और झलकियों ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है.

बिग बॉस 20 में कौन-कौन आएगा?

शो को लेकर सोशल मीडिया पर 18 संभावित कंटेस्टेंट्स की एक लिस्ट सामने आई है. इसमें टीवी कलाकारों से लेकर भोजपुरी और पंजाबी सितारे, डिजिटल क्रिएटर्स, रियलिटी शो के चर्चित चेहरे, संगीत जगत और ई-स्पोर्ट्स से जुड़े नाम शामिल हैं.

1. मैरी कॉम – ओलंपिक पदक विजेता और बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम का नाम इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला है. उनकी मौजूदगी शो में खेल जगत का मजबूत प्रतिनिधित्व ला सकती है.

2. कनिका मान – ‘गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा’ और ‘नागिन’ जैसे शोज का हिस्सा रह चुकीं कनिका टीवी का जाना-पहचाना चेहरा हैं.

3. आसिफ खान – ‘पंचायत’ में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाले आसिफ खान अपने सहज अंदाज और हास्य के लिए जाने जाते हैं.

4. आम्रपाली दुबे – भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री आम्रपाली दुबे शो में मजबूत क्षेत्रीय जुड़ाव जोड़ सकती हैं.

5. अरिश्फा खान – डिजिटल क्रिएटर और पूर्व बाल कलाकार अरिश्फा की बड़ी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग है.

6. माही विज – लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा रहीं माही विज भी संभावित प्रतिभागियों में शामिल हैं.

7. कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू – ‘रोडीज’ और ‘स्प्लिट्सविला’ जैसे रियलिटी शोज से जुड़े कुशाल अपने प्रतिस्पर्धी अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं.

8. ईशा रिक्खी – अभिनेत्री ईशा रिक्खी का नाम भी संभावित कंटेस्टेंट्स की सूची में सामने आया है.

9. अमन गांधी – ‘नागिन 3’, ‘भाग्य लक्ष्मी’ और ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में नजर आ चुके अमन गांधी भी चर्चा में हैं.

10. उदिति सिंह – उदिति सिंह का नाम अभिनेता करण वाही के साथ उनके कथित पुराने रिश्ते को लेकर भी चर्चा में रहा है.

11. युंग डीएसए – रैपर और डिजिटल क्रिएटर युंग डीएसए शो में युवा दर्शकों के लिए अलग तरह की ऊर्जा ला सकते हैं.

12. रिती तिवारी – सिंगर, गीतकार और कंपोजर रिती तिवारी अभिनेता-गायक मनोज तिवारी की बेटी हैं.

13. लव गिल – पंजाबी मनोरंजन जगत से जुड़ी लव गिल शो में एक और क्षेत्रीय रंग जोड़ सकती हैं.

14. रिहा यादव उर्फ रिहा अहिर – प्रदर्शन से जुड़े विवाद और कथित ‘फैंस का फैसला’ एंट्री प्रोसेस के बाद उनका नाम चर्चा में आया.

15. काजी तौकीर – ‘फेम गुरुकुल’ के विजेता और गायक काजी तौकीर भी संभावित प्रतिभागियों में शामिल बताए जा रहे हैं.

16. रोहेड खान – रोहेड खान का नाम भी सामने आया है. शो उनके लिए बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने का मौका बन सकता है.

17. स्काउटओपी उर्फ तन्मय सिंह – ई-स्पोर्ट्स एथलीट और कंटेंट क्रिएटर स्काउटओपी की एंट्री से गेमिंग कम्युनिटी की भी शो में दिलचस्पी बढ़ सकती है.

18. फैसल खान – आमिर खान के भाई अभिनेता फैसल खान इस कथित 18 सदस्यीय सूची का आखिरी नाम हैं.

सलमान खान करेंगे बिग बॉस 20 की मेजबानी

सलमान खान लगातार एक बार फिर बिग बॉस के होस्ट के रूप में नजर आएंगे. संभावित कंटेस्टेंट्स की यह सूची टीवी, खेल, क्षेत्रीय मनोरंजन, सोशल मीडिया, संगीत और ई-स्पोर्ट्स जैसे अलग-अलग क्षेत्रों का मिश्रण पेश करती है. हालांकि, ऊपर दिए गए नामों को रिपोर्टेड/संभावित कंटेस्टेंट्स के तौर पर देखा जाना चाहिए. JioHotstar पर बिग बॉस 20 को रोजाना रात 10:30 बजे देखा जा सकता है, जबकि शो का प्रसारण Colors TV पर भी होगा.