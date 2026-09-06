जालंधर में पकड़ा गया FBI का मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर, अमेरिका ले जाने की तैयारी, 6 लाख डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप

कुछ दिन पहले ही पंजाब की जालंधर पुलिस ने मनजीत सिंह बेदी को गिरफ्तार किया था. जानकारी के मुताबिक इस फ्रॉडस्टर को पिछले एक साल से तलाश किया जा रहा था. वो लंबे समय से फरार चल रहा था.

नई दिल्ली. पंजाब की पुलिस में एक बड़ी कामयाबी हासिल की. पुलिस के हत्थे चढ़े मनजीत सिंह बेदी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का मोस्ट वांडेट है. अब उसे अमेरिका भेजे जाने की तैयारी की जा रही है. अमेरिका में इस अपराधी पर तकरीबन 6 लाख डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है. FBI ने कहा है कि वह बेदी को भारत से अमेरिका वापस लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पर काम कर रही है.

कुछ दिन पहले ही पंजाब की जालंधर पुलिस ने मनजीत सिंह बेदी को गिरफ्तार किया था. जानकारी के मुताबिक इस फ्रॉडस्टर को पिछले एक साल से तलाश किया जा रहा था. वो लंबे समय से फरार चल रहा था. मनजीत की गिरफ्तारी होने के बाद से ही अमेरिकी एजेंसियों मामले पर नजर बनाए हुए है. FBI ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक मनजीत उन लोगों में शामिल है जिन्हें अमेरिका में धोखाधड़ी के मामलों में वांडेट करार दिया है.

FBI ने इस मोस्ट वांडेट अपराधी को लेकर जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार मनजीत सिंह बेदी लोगों को धोखा देकर पैसे लूटने का मामला दर्ज है. उन्होंने 2024 से 2025 के बीच अमेरिका के Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) से करीब 6 लाख डॉलर की धोखाधड़ी की थी. यह मामला SNAP अमेरिका की सरकारी खाद्य की सहायता योजना से जुड़ा हुआ है. इसके तहत योग्य लोगों को खाने के सामान को खरीदने में सहायता की जाती है. अमेरिकी जांच एजेंसी का मनजीत पर आरोप है कि अमेरिका में चलने वाली अपनी एक किराना दुकान के जरिए कथित तौर पर उन्होंने इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया. FBI ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उसकी गिरफ्तारी की जानकारी सबके साथ शेयर की है. एजेंसी अब उसे अमेरिका वापस लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है.