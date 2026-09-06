जिस किरदार के लिए की थी इतिहास बदलने की मांग, उसी पर KBC में अटके अक्षय कुमार! लोगों ने किया ट्रोल

Akshay Kumar KBC 18: KBC 18 में अक्षय कुमार तराइन की पहली लड़ाई से जुड़े सवाल पर कन्फ्यूज हो गए. पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाने के बावजूद उनके जवाब ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी.

Akshay Kumar KBC 18: अक्षय कुमार एक बार फिर अपने पुराने ऐतिहासिक किरदार को लेकर चर्चा में हैं. 2022 में फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ में पृथ्वीराज चौहान की भूमिका निभाने वाले अक्षय कुमार हाल ही में ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में पहुंचे. शो के दौरान जब उनसे तराइन की पहली लड़ाई से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

KBC 18 में पूछा गया तराइन की पहली लड़ाई का सवाल

अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी आगामी फिल्म ‘हैवान’ के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन के क्विज शो में पहुंचे थे. दोनों से ‘महा सवाल’ पूछा गया, जिसमें विकल्प नहीं दिए जाते हैं. सही जवाब देने पर लाइफलाइन मिलती है, जबकि गलत जवाब पर रकम नहीं कटती. अमिताभ बच्चन ने पूछा, “तराइन की पहली लड़ाई में कौन सा भारतीय शासक जीता था?”

सवाल सुनकर अक्षय और सैफ कुछ देर तक जवाब को लेकर असमंजस में नजर आए. सैफ ने अक्षय से पूछा, ‘मैंने तराइन की लड़ाई के बारे में कभी नहीं सुना. क्या तुमने सुना है?’

पृथ्वीराज चौहान या चंद्रगुप्त मौर्य?

इसके बाद सैफ ने कहा, ‘मैं तुम्हें बता रहा हूं, या तो पृथ्वीराज चौहान या चंद्रगुप्त मौर्य.’ उन्होंने आगे दोहराया, ‘मैंने तराइन की लड़ाई के बारे में कभी नहीं सुना.’

अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘मैंने ‘ट्रेन टू बुसान’ के बारे में सुना है, तराइन की लड़ाई के बारे में नहीं.’ कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने पृथ्वीराज चौहान का जवाब लॉक किया, जो सही निकला.

‘सम्राट पृथ्वीराज’ के बाद फिर चर्चा में अक्षय

इस पूरे घटनाक्रम पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अक्षय को ट्रोल भी किया. लोगों ने सवाल उठाया कि जिस अभिनेता ने कुछ साल पहले पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया था, वह उनकी सबसे चर्चित ऐतिहासिक लड़ाइयों में से एक से अनजान कैसे हो सकते हैं. कुछ यूजर्स ने फिल्म की शूटिंग और टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर भी तंज कसा.

इतिहास की किताबों को लेकर कर चुके हैं अपील

2022 में ‘सम्राट पृथ्वीराज’ के प्रमोशन के दौरान अक्षय ने इतिहास की किताबों में भारतीय राजाओं को अधिक जगह देने की मांग की थी. उन्होंने कहा था, ‘दुर्भाग्य से, हमारी इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ 2-3 लाइनें ही हैं, जबकि हमलावरों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है. हमारी संस्कृति और हमारे महाराजाओं के बारे में शायद ही कुछ बताया गया हो. मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते.’

उन्होंने आगे कहा था, ‘मैं शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दें और देखें कि क्या हम इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं. हम इसमें संतुलन बना सकते हैं. मैं यह नहीं कह रहा कि हमें मुगलों के बारे में नहीं जानना चाहिए, लेकिन संतुलन बनाए रखना चाहिए. हमें अपने राजाओं के बारे में भी जानना चाहिए. वे भी महान थे. इस जानकारी को सबके सामने लाया जाना चाहिए.’