Bigg Boss 20: कौन है Bigg Boss 20 में आई अरिश्फा खान? माही विज से आते ही हुई भिड़त, जानें सबकुछ

Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में अरिश्फा खान ने पहले ही दिन सुर्खियां बटोर लीं. माही विज से विवाद के बाद उनकी चर्चा तेज है. जानिए टीवी से सोशल मीडिया तक अरिश्फा का सफर.

Bigg Boss 20: सलमान खान का चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ शुरू होते ही विवादों और चर्चाओं में आ गया है. शो के पहले ही दिन कंटेस्टेंट्स के बीच तकरार देखने को मिली. लेटेस्ट प्रोमो में सोशल मीडिया स्टार और टीवी एक्ट्रेस अरिश्फा खान और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस माही विज के बीच बहस होती नजर आई. इसके बाद से अरिश्फा खान सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं. फैंस उनकी प्रोफेशनल जर्नी और निजी जिंदगी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं.

पहले ही दिन माही विज से हुआ विवाद

‘बिग बॉस 20’ के लेटेस्ट प्रोमो में माही विज, अरिश्फा खान को चाय बनाने के लिए कहती दिखाई देती हैं. अरिश्फा किचन में चली जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद माही भी वहां पहुंचती हैं और दोबारा उनसे चाय बनाने को कहती हैं.

माही की इस बात पर अरिश्फा नाराज हो जाती हैं और साफ शब्दों में कहती हैं, “मुझे चाय बनानी नहीं आती और आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती हैं.” अरिश्फा का यह बेबाक अंदाज अब लोगों का ध्यान खींच रहा है. सोशल मीडिया पर कई फैंस उनके आत्मविश्वास की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं.

कौन हैं अरिश्फा खान?

अरिश्फा खान ने बेहद कम उम्र में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था. उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ‘एक वीर की अरदास वीरा’ में युवा गुंजन का किरदार निभाया था. इस भूमिका ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और वह दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गईं.

इसके बाद अरिश्फा ‘छल – शह और मात’, ‘उतरन’ और ‘पापा बाय चांस’ जैसे टीवी शोज में नजर आईं. अलग-अलग किरदारों के जरिए उन्होंने अपनी एक्टिंग का हुनर दर्शकों के सामने रखा.

इंस्टाग्राम पर भी है जबरदस्त लोकप्रियता

टीवी के साथ-साथ अरिश्फा खान ने सोशल मीडिया की दुनिया में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है. इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जहां वह अपनी जिंदगी और काम से जुड़ी अपडेट्स साझा करती रहती हैं. अब ‘बिग बॉस 20’ में उनकी एंट्री ने उनके करियर को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है. महज 23 साल की उम्र में अरिश्फा ने मनोरंजन जगत में अपनी अलग पहचान बना ली है.