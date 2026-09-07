Punjab-Haryana HC: अश्वनी कुमार मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण

By
Amit Upadhyay
-
0
19
Punjab and Haryana HC Chief Justice: जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इससे पहले जस्टिस मिश्रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
Justice Ashwani Kumar Mishra Chief Justice latest news, Punjab Haryana High Court Chief Justice Ashwani Mishra, Justice Ashwani Kumar Mishra oath ceremony Chandigarh, Ashwani Kumar Mishra appointed Punjab Haryana HC Chief Justice, Punjab government dispute over Chief Justice appointment, Justice Ashwani Mishra judicial career and profile, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश, अश्वनी मिश्रा शपथ ग्रहण, पंजाब सरकार हाईकोर्ट नियुक्ति विवाद
जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है।

Punjab and Haryana High Court News: जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस मिश्रा इससे पहले इसी हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के करीब एक महीने बाद हुई है। शपथ ग्रहण समारोह पंजाब लोक भवन में आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के राज्यपाल अशिम कुमार घोष, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और हाईकोर्ट से जुड़े कई वरिष्ठ न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समारोह में शामिल नहीं हुए।

नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार ने जताई थी आपत्ति

जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति से पहले ही पंजाब सरकार और केंद्र के बीच मतभेद सामने आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 अगस्त 2026 को जस्टिस मिश्रा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया। पंजाब सरकार का आरोप था कि राज्य की राय प्राप्त किए और उस पर विचार किए बिना नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। रविवार को पंजाब कैबिनेट ने एक आपात बैठक में प्रस्ताव पारित कर केंद्र से नियुक्ति और शपथ ग्रहण को रोकने की मांग की थी। पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) के तहत राज्य से परामर्श की प्रक्रिया से जोड़ते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे संघीय ढांचे और राज्य के अधिकारों से जुड़ा विषय बताया।

जून से संभाल रहे थे कार्यवाहक चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 21 जुलाई 2025 को न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला था। इससे पहले वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने के बाद जस्टिस मिश्रा ने जून 2026 में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाली। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपने कार्यकाल में उन्होंने न्यायिक प्रशासन, अदालतों के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और न्याय तक पहुंच से जुड़े मामलों पर सुनवाई की। उनके नेतृत्व वाली पीठ ने अवैध खनन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में भी सख्त रुख अपनाया। फरवरी 2026 में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के एक मामले में हाईकोर्ट ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट से पंजाब-हरियाणा तक का सफर

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स और कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की। 8 मई 1993 को उन्होंने अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया और मुख्य रूप से दीवानी, संवैधानिक तथा सेवा मामलों की पैरवी की। वकालत के दौरान उन्होंने नोएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इफको, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जैसे संस्थानों की ओर से मामलों की पैरवी की। 2013 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। उन्हें 3 फरवरी 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 1 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। वह 20 जुलाई 2025 तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहे। इसके अगले दिन उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला।