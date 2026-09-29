मुंबई एक ऐसा रेस्टोरेंट जो बिक्री में कमी और कर्ज की वजह से कभी बंद होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन क्रिकेट के उस्ताद की पत्नी अनुष्का शर्मा के एक ऑर्डर ने दुकान और मालिक दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस रेस्टोरेंट का नाम 'दिल्ली से' है।

Delhi Se Restaurant: मुंबई एक ऐसा रेस्टोरेंट जो बिक्री में कमी और कर्ज की वजह से कभी बंद होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन क्रिकेट के उस्ताद की पत्नी अनुष्का शर्मा के एक ऑर्डर ने दुकान और मालिक दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस रेस्टोरेंट का नाम ‘दिल्ली से’ है। कभी हजारों की रोजाना बिक्री वाले इस रेस्टोरेंट की बिक्री करोड़ों में पहुंच गई है।

2022 में गिरने लगी बिक्री

जसपाल सिंह खालसा और महिंदर नाम के दो भाइयों ने चेंबूर में 15 अक्तूबर, 2021 को ‘दिल्ली से’ रेस्टोरेंट खोला था। इस रेस्टोरेंट में वे दिल्ली स्टाइल फूड बेचते थे। पिंकविला से बातचीत में दोनों भाइयों ने बताया कि जनवरी 2022 में रेस्टोरेंट की बिक्री गिरने लगी। सितंबर तक उनके ऊपर 18 लाख रुपये का कर्ज हो गया, जिसके बाद वे रेस्टोरेंट बंद करने के बारे में सोचने लगे।

अभिषेक उपमन्यु पहुंचे रेस्टोरेंट

कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु सितंबर 2022 में ‘दिल्ली से’ आए थे और उन्होंने यहां का छोला-भटूरा ट्राई किया। इसके बाद, उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस रेस्टोरेंट को रेकमंड किया। हालांकि, दोनों भाइयों को उस समय पता नहीं था कि अभिषेक उपमन्यु कौन हैं।

अनुष्का ने विराट के लिए किया ऑर्डर

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अभिषेक के रेकमंडेशन को देखा। अनुष्का उस वक्त मुंबई में विराट के लिए दिल्ली स्टाइल छोले-भटुरे के लिए कोई बढ़िया रेस्टोरेंट देख रही थी। जसपाल ने कहा कि उन्हें अनुष्का के घर से दो प्लेट छोले-भटुरे की डिलीवरी के लिए कॉल आया। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। दो प्लेट की कीमत 240 रुपये थी। यह डिलीवरी 5 अक्तूबर, 2022 को की गई थी।

अनुष्का ने भी किया रेकमेंड

इसके बाद, इंस्टाग्राम पर अनुष्का ने लिखा कि फाइनली मुझे ‘एकदम दिल्ली जैसे छोले भटुरे’ मिल गए। उन्हें इसके लिए उपमन्यु को क्रेडिट भी दिया।

यूं बदल गई जिंदगी

जसपाल ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद उनकी बिक्री तीन दिनों के अंदर अचानक 15 गुना बढ़ गई। दोनों भाइयों ने बताया कि परेशानी के दिनों में उनकी महीने की बिक्री 1.5 से 2 लाख रुपये थी, जो अब बढ़कर करीब 2 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। ‘दिल्ली से’ के मुंबई और नवी मुंबई में भी आउटलेट खुल चुके हैं। इसकी वेबसाइट के मुताबिक, फिलहाल इसके आउटलेट चेंबूर, मुलुंड, अंधेरी वेस्ट और वाशी में हैं।