Alpha Box Office Day 5, एंटरटेनमेंट डेस्क: आलिया भट्ट की फिल्म ‘अल्फा’ दुनिया में अब तक 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कर चुकी है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, वाईआरएफ (YRF) स्पाई यूनिवर्स की यह नई फ़िल्म सोमवार का टेस्ट पास नहीं कर पाई, लेकिन मंगलवार को पांचवें दिन इसने भारत में 4.25 करोड़ रुपए (नेट) कमाए। आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर इस फ़िल्म के मंगलवार को दिन भर में 7,173 शो हुए।

इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 42.10 करोड़

सैकनिल्क के अनुसार मंगलवार की कमाई के साथ, ‘अल्फा’ का कुल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 42.10 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन करीब 50.23 करोड़ रुपए है। फ़िल्म का दुनिया भर में कुल कलेक्शन बढ़कर लगभग 70.03 करोड़ रुपए हो गया है।

शुक्रवार को लगभग 9 करोड़ रुपए से की शुरुआत

शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद, अल्फा की कमाई में हफ़्ते की शुरुआत में ही ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। इस स्पाई थ्रिलर ने शुक्रवार को लगभग 9 करोड़ रुपए से शुरुआत की और वीकेंड के दौरान लगातार बढ़त दिखाई। इसने शनिवार को 11.50 करोड़ रुपए और रविवार को 13.25 करोड़ रुपए कमाए, जिससे भारत में इसका ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन लगभग 34 करोड़ रुपए (नेट) रहा।

मंगलवार को अनुमानित 4.25 करोड़ रुपए कमाए

अल्फा ने सोमवार को 3.85 करोड़ रुपए और मंगलवार को अनुमानित 4.25 करोड़ रुपए कमाए। बुधवार (आज आठ जुलाई को) को फ़िल्म का प्रदर्शन कैसा रहता है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह हफ़्ते के बाकी दिनों में अपनी पकड़ बनाए रख पाती है और दूसरे वीकेंड से पहले रफ़्तार पकड़ पाती है या नहीं।

‘सीता’ के रोल में हैं आलिया भट्ट

शिव रवैल द्वारा निर्देशित ‘अल्फा’ में आलिया भट्ट ‘सीता’ के रोल में हैं। वह एक गुप्त एजेंट (कोवर्ट ऑपरेटिव) हैं जो अपने अतीत का सच पता लगाती हैं और एक खतरनाक मिशन पर निकलती हैं। फ़िल्म में शरवरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह यश राज फ़िल्म्स के ‘स्पाई यूनिवर्स’ की सातवीं फ़िल्म है और इस फ़्रैंचाइज़ी की पहली फ़िल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में महिला कलाकार हैं।

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