Neetu Kapoor Birthday: 22 की उम्र में शादी, 26 साल तक फिल्मों से दूरी; अब Netflix पर नंबर-1 बनकर लौटीं ये दिग्गज एक्ट्रेस

Neetu Kapoor Birthday: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। वहीं 1970 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने से लेकर सालों बाद सफल वापसी करने तक, इस अनुभवी स्टार ने साबित कर दिया है कि असली टैलेंट कभी खत्म नहीं होता। आज भी वह दर्शकों का दिल जीत रही हैं; उनकी हालिया फिल्म ‘दादी की शादी’ भारत में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है।

हरनीत कौर से बॉलीवुड की चहेती नीतू कपूर तक का सफर

8 जुलाई 1958 को नई दिल्ली में जन्मीं नीतू कपूर एक पंजाबी सिख परिवार से थीं। उनके पिता, दर्शन सिंह का निधन तब हो गया था जब वह बहुत छोटी थीं, जिसके बाद परिवार मुंबई आ गया। यहीं पर उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरुआत में वह ‘बेबी सोनिया’ और ‘बेबी नीतू’ के नाम से जानी जाती थीं, और बाद में उन्होंने ‘नीतू सिंह’ नाम अपनाया।

एक चाइल्ड स्टार जो आगे चलकर लीड एक्ट्रेस बनीं

नीतू ने 1966 की फिल्म ‘सूरज’ में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत की। बाद में उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जिनमें ‘दस लाख’ और ‘दो कलियां’ शामिल हैं; इन फिल्मों में उनके दोहरे किरदार (डबल रोल) को काफी सराहना मिली।

फिल्म ‘रिक्शावाला’ के साथ उन्होंने लीड रोल करने शुरू किए, जिससे उनके शानदार करियर की शुरुआत हुई। अगले कुछ सालों में, उन्होंने ‘कभी-कभी’, ‘यादों की बारात’, ‘दीवार’, ‘खेल-खेल में’, ‘अमर अकबर एंथनी’, ‘काला पत्थर’, ‘रफू-चक्कर’ और ‘दूसरा आदमी’ जैसी ब्लॉकबस्टर और क्लासिक फिल्मों में काम किया। उनके अभिनय ने उन्हें 1970 के दशक के बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बना दिया।

22 साल की उम्र में शादी और फिल्मों से लंबा ब्रेक

22 जनवरी 1980 को, 22 साल की उम्र में नीतू ने बॉलीवुड सुपरस्टार ऋषि कपूर से शादी की। शादी के बाद, उन्होंने अपने परिवार और बच्चों की परवरिश पर ध्यान देने के लिए लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला किया और अपने सफल फिल्मी करियर को रोक दिया। बड़े पर्दे से लगभग 26 साल दूर रहने के बाद, उन्होंने ‘लव आज कल’ से शानदार वापसी की। बाद में उन्होंने ‘दो दूनी चार’, ‘जब तक है जान’, ‘बेशरम’ और ‘जुग जुग जियो’ जैसी फ़िल्मों में यादगार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता।

बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक

नीतू कपूर और ऋषि कपूर की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी, जिससे उन्हें बॉक्स-ऑफ़िस पर बड़ी सफलता मिली। यह जोड़ी लगभग 12 फ़िल्मों में एक साथ नज़र आई, जिनमें ‘खेल खेल में’, ‘रफू चक्कर’, ‘कभी कभी’, ‘अमर अकबर एंथनी’, ‘दूसरा आदमी’, ‘दुनिया मेरी जेब में’, ‘ज़हरीला इंसान’, ‘ज़िंदा दिल’, ‘अनजाने में’, ‘झूठा कहीं का’ और ‘धन दौलत’ शामिल हैं। वे हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बन गईं।

नेटफ्लिक्स पर अब भी लोगों का दिल जीत रही हैं

घर-घर में मशहूर होने के कई दशकों बाद भी, नीतू कपूर की लोकप्रियता बरकरार है। उनकी हालिया रिलीज़ ‘दादी की शादी’ अभी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और भारत में नंबर 1 पर पहुँच गई है। यह इस प्लेटफ़ॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्मों में से एक बन गई है, जिससे साबित होता है कि उनका जादू आज भी वैसा ही बरकरार है।