Aditya Dhar Next Movie: अब इतिहास रचेंगे आदित्य धर! ‘धुरंधर’ के बाद इस असली वीर की कहानी लाएंगे बड़े पर्दे पर?

Aditya Dhar Next Movie: धुरंधर' फ़्रैंचाइज़ी की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद, फ़िल्ममेकर आदित्य धर अब अहोम साम्राज्य के महान योद्धा लचित बोरफुकन पर आधारित एक और बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी कर सकते हैं।

Aditya Dhar Next Movie: ‘धुरंधर’ फ़्रैंचाइज़ी के साथ बॉक्स-ऑफ़िस पर इतिहास रचने के बाद, फ़िल्ममेकर आदित्य धर एक और बड़े प्रोजेक्ट की ओर बढ़ सकते हैं। इस बार यह प्रोजेक्ट भारत के महान असल ज़िंदगी के योद्धाओं में से एक से प्रेरित होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इच्छा जताई है कि धर अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की असाधारण कहानी को बड़े पर्दे पर लाएं।

‘धुरंधर’ फ़्रैंचाइज़ी एक बड़ी कमर्शियल सफलता साबित हुई है, जिसकी दो फ़िल्मों ने दुनिया भर में 3,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की है। ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर 2’ को मिले ज़बरदस्त रिस्पॉन्स के बाद आदित्य धर की अगली डायरेक्टोरियल फ़िल्म को लेकर पहले से ही काफ़ी उत्साह है।

इस चर्चा के बीच असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने यह बताकर उत्साह बढ़ा दिया है कि उन्होंने फ़िल्ममेकर से लचित बोरफुकन पर आधारित एक भव्य पैन-इंडिया फ़िल्म बनाने की संभावना के बारे में बात की है।

असम के CM ने लचित बोरफुकन फ़िल्म के लिए आदित्य धर से संपर्क किया

Tale of two Chief Ministers Himanta Biswa Sharma – Dhurandhar to talk to director of Dhurandhar to make a movie on Assam’s Dhurandhar Speaking during a Facebook Live session on Thursday, Chief Minister Himanta Biswa Sarma said he recently spoke to *Dhurandhar* director Aditya… https://t.co/xlNoEdZf5R pic.twitter.com/uQqlC1pdP0 — Comman Man (@CommanMan777589) July 17, 2026

हिमंत बिस्वा सरमा के फ़ेसबुक लाइव सेशन का ज़िक्र करने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार असम के मुख्यमंत्री ने आदित्य धर से महान अहोम योद्धा लचित बोरफुकन पर फ़िल्म बनाने पर विचार करने का आग्रह किया है।

लाइव बातचीत के दौरान सरमा ने बताया कि उन्होंने मशहूर सेनापति के जीवन साहस और विरासत पर आधारित एक बड़े बजट का सिनेमैटिक प्रोजेक्ट बनाने के विचार पर धर से फ़ोन पर बात की थी।

मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि वे इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अगस्त में आदित्य धर से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो यह प्रोजेक्ट असम की सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक हस्तियों में से एक को देश भर के दर्शकों के सामने भव्य सिनेमैटिक स्तर पर ला सकता है। हालांकि, फ़िल्म के बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

असम के हीरो को देश के सामने लाने के लिए एक पैन-इंडिया फ़िल्म

इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट का मकसद लचित बोरफुकन की असाधारण कहानी को बहुत बड़े दर्शकों तक पहुँचाना है। अपनी असाधारण सैन्य लीडरशिप और मुग़ल विस्तार के ख़िलाफ़ प्रतिरोध के लिए जाने जाने वाले लचित, असम की सबसे सम्मानित ऐतिहासिक हस्तियों में से एक हैं। उनकी ज़िंदगी पर बनने वाली एक बड़ी फ़िल्म न सिर्फ़ युद्ध के मैदान में उनकी कामयाबियों को दिखाएगी, बल्कि अहोम साम्राज्य के शानदार इतिहास और हमलावर सेनाओं के ख़िलाफ़ असम के संघर्ष को भी उजागर करेगी।

आदित्य धर अपनी फ़िल्मों में एक्शन, देशभक्ति और ज़बरदस्त कहानियाँ दिखाने के लिए जाने जाते हैं इसलिए उनके द्वारा लचित बोरफुकन की कहानी पर फ़िल्म बनाने की संभावना ने लोगों में उत्सुकता जगा दी है।

कौन थे लचित बोरफुकन?

लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक थे और उन्हें 1671 में हुई ऐतिहासिक सरायघाट की लड़ाई के दौरान उनकी बेहतरीन लीडरशिप के लिए याद किया जाता है।

मुग़ल सेना के ख़िलाफ़ अहोम सेना का नेतृत्व करते हुए, लचित ने निर्णायक जीत हासिल करने और असम में मुग़ल विस्तार को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उनकी हिम्मत, सैन्य रणनीति और अपनी मातृभूमि की रक्षा के प्रति अटूट समर्पण ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान हस्ती बना दिया। सदियों बाद भी, लचित बोरफुकन को बहादुरी, लीडरशिप और देशभक्ति के प्रतीक के तौर पर याद किया जाता है।

क्या आदित्य धर लचित बोरफुकन की कहानी को अपनी अगली ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बनाएंगे?

हालांकि आदित्य धर की तरफ़ से इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री के खुलासे ने उम्मीदें ज़रूर बढ़ा दी हैं। अगस्त में धर और हिमंत बिस्वा सरमा के बीच संभावित मुलाक़ात से इस बात पर ज़्यादा स्पष्टता मिल सकती है कि क्या यह आइडिया आखिरकार एक पूरी फ़िल्म का रूप ले पाएगा।

अगर यह प्रोजेक्ट हकीकत बनता है तो दर्शक बड़े पर्दे पर लचित बोरफुकन की असाधारण कहानी को एक भव्य ऐतिहासिक फ़िल्म के रूप में देख सकेंगे जो शायद आदित्य धर के फ़िल्म-निर्माण के सफ़र में एक और महत्वाकांक्षी अध्याय साबित हो सकता है।