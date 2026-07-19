Jaipur Viral News: पुराने मकान की खुदाई में निकले चांदी के सिक्के, तुरंत फैल गई खबर, फिर रातभर खजाना ढूंढते रहे लोग

Jaipur's Chauru Village Viral News: जयपुर के चौरू गांव में पुराने मकान की खुदाई के दौरान चांदी जैसे दिखाई देने वाले सिक्के मिलने की खबर से सनसनी फैल गई। रातभर ग्रामीण टॉर्च लेकर मौके पर सिक्कों की तलाश करते रहे। ग्रामीण इन्हें मुगलकालीन बता रहे हैं। फिलहाल मामला खूब वायरल हो रहा है।

Jaipur Village Silver Coins Viral News: सोचिए आप अपने पुराने मकान की खुदाई कर रहे हों और अचानक मिट्टी के नीचे से चमचमाते चांदी के सिक्के निकल आएं। देखते ही देखते पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल जाए और लोग रातभर टॉर्च लेकर उसी जगह खजाने की तलाश में जुट जाएं। राजस्थान के जयपुर जिले में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी की उत्सुकता बढ़ा दी है। यह घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। एक वायरल वीडियो में खुदाई के दौरान मिले बताए जा रहे सिक्कों को दिखाया भी गया है। यह मामला फिलहाल चर्चाओं का विषय बना हुआ है।

पुराने मकान की खुदाई में मिले सिक्के

राजस्थान के जयपुर जिले के फागी क्षेत्र के चौरू गांव में एक पुराने मकान को तोड़कर नया निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इसी दौरान जेसीबी से की जा रही खुदाई में जमीन के भीतर से चांदी जैसे दिखाई देने वाले कुछ सिक्के मिलने की बात सामने आई। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे गांव में हलचल मच गई और आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। सिक्के मिलने की चर्चा इतनी तेजी से फैली कि अंधेरा होने के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। रात होते ही ग्रामीण टॉर्च लेकर खुदाई वाली जगह पर पहुंच गए। कई लोगों ने फावड़े और अन्य उपकरणों की मदद से जमीन की खुदाई भी शुरू कर दी। हर किसी को उम्मीद थी कि शायद उन्हें भी कोई प्राचीन सिक्का या कोई बहुमूल्य वस्तु मिल जाए। देर रात तक इलाके में लोगों की आवाजाही बनी रही।

क्या मुगलकाल के हैं चांदी के सिक्के?

ग्रामीणों का दावा है कि जमीन से मिले सिक्के मुगलकालीन चांदी के हो सकते हैं। उनका मानना है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय से आबाद रहा है, इसलिए यहां जमीन के नीचे ऐतिहासिक धरोहर दबे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं कुछ लोग इसे पुराने समय का छिपा हुआ खजाना मान रहे हैं। फिलहाल सिक्कों की प्रामाणिकता को लेकर प्रशासन या पुरातत्व विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी

फिलहाल चौरू गांव में इस रहस्यमयी खोज की चर्चा हर तरफ हो रही है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जमीन से निकले ये कथित चांदी के सिक्के आखिर कितने पुराने हैं, उनका इतिहास क्या है और क्या वाकई यह किसी भूले-बिसरे खजाने का हिस्सा हैं। इन सभी सवालों के जवाब अब प्रशासन और विशेषज्ञों की जांच के बाद ही सामने आएंगे।