फिल्म विक्रम वेधा में सैफ अली खान का फर्स्ट लुक : Movie Vikram Vedha

Movie Vikram Vedha : फिल्म विक्रम वेधा में ऋतिक रोशन एक गैंगस्टर का रोल निभा रहे हैं। वहीं सैफ एक दमदार पुलिसवाले बने हैं। सैफ से पहले ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर उनका वेधा के रोल में पहला लुक जारी किया गया था. इसे फैंस ने खूब पसंद भी किया था।

अब फैंस का इंतजार हुआ खत्म! फिल्म विक्रम वेधा से ऋतिक रोशन के बाद सैफ अली खान का फर्स्ट एंड हॉट लुक सामने आ गया है। इस लुक को देखने के बाद आप इम्प्रेस न हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। सैफ अली खान अपने फर्स्ट एंड हॉट लुक में रफ एंड टफ नजर आ रहे हैं। इस रफ एंड टफ लुक में दमदार अंदाज में दिखेंगे।

P.s : working with one of the finest actor and a colleague I have admired for years is going to be an experience I’m going to cherish. Can’t wait!#VikramVedha #SaifAliKhan #VikramFirstLook pic.twitter.com/v6qDbXypNK

— Hrithik Roshan (@iHrithik) February 24, 2022