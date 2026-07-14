Maharashtra SSC HSC Supplementary Result 2026: महाराष्ट्र बोर्ड के छात्रों का इंतजार खत्म, आज आएगा रिजल्ट; mahahsscboard.in से ऐसे करें डाउनलोड

Maharashtra SSC HSC Supplementary Result 2026: महाराष्ट्र SSC और HSC सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 आज 14 जुलाई को जारी होने वाला है. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर रोल नंबर और जन्म तिथि से रिजल्ट चेक कर मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.

Maharashtra SSC HSC Supplementary Result 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Maharashtra Board) की ओर से SSC (कक्षा 10वीं) और HSC (कक्षा 12वीं) सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 के रिजल्ट आज, 14 जुलाई 2026 को जारी किए जाएंगे. ऑफिशियल सूचना के अनुसार, रिजल्ट दोपहर 1 बजे ऑनलाइन जारी किया जाएगा. जिन छात्रों ने जून 2026 में आयोजित सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में भाग लिया था, वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे और ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे.

जून 2026 में आयोजित हुए थे सप्लीमेंट्री एग्जाम

महाराष्ट्र बोर्ड ने SSC सप्लीमेंट्री एग्जाम 16 जून से 30 जून 2026 तक आयोजित की थी. वहीं, HSC सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 16 जून से 8 जुलाई 2026 के बीच कराई गई थीं. एग्जाम में शामिल हुए छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और जन्म तिथि जैसी जरूरी जानकारी तैयार रखनी होगी.

महाराष्ट्र SSC, HSC सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 कैसे डाउनलोड करें

रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद छात्र ऑनलाइन माध्यम से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1: महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर ‘HSC Result/SSC Result June 2026’ लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर महाराष्ट्र SSC या HSC सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 दिखाई देगा.

स्टेप 5: रिजल्ट और ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

रिजल्ट चेक करने के लिए जरूरी लॉगिन डिटेल्स

महाराष्ट्र बोर्ड सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 देखने के लिए छात्रों को निम्न जानकारी की जरूरत होगी:

रोल नंबर

जन्म तिथि

सही जानकारी दर्ज करने के बाद छात्र अपना व्यक्तिगत परिणाम देख सकते हैं और मार्कशीट की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं.

महाराष्ट्र SSC और HSC सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 की वेबसाइट

छात्र अपना रिजल्ट महाराष्ट्र बोर्ड की इन वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं:

mahahsscboard.in

hscresult.mahahsscboard-result.in

sscresult.mahahsscboard-result.in

रिजल्ट लिंक दोपहर 1 बजे सक्रिय होने के बाद छात्र अपनी परीक्षा की जानकारी दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.