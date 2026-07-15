क्या Kapil Sharma Show है स्क्रिप्टेड? Kiku Sharda ने पहली बार खोला पर्दे के पीछे का राज

By
Mohit Saini
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कॉमेडियन कीकू शारदा ने आखिरकार इस सवाल का जवाब दिया है कि क्या द ग्रेट इंडियन कपिल शो स्क्रिप्टेड है। प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट पर बात करते हुए, उन्होंने बताया कि शो का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए पहले से लिखा होता है,
क्या Kapil Sharma Show है स्क्रिप्टेड? Kiku Sharda ने पहली बार खोला पर्दे के पीछे का राज

Kiku Sharda on Kapil Sharma Show: नेटफ्लिक्स का द ग्रेट इंडियन कपिल शो सेलिब्रिटी गेस्ट मज़ेदार बातों और नॉनस्टॉप हंसी के साथ दर्शकों का मनोरंजन करता रहता है। हालांकि एक सवाल हमेशा फैंस के मन में रहता है। क्या जोक्स और मज़ेदार पल पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होते हैं या वे नैचुरली होते हैं? कॉमेडियन कीकू शारदा ने अब इस जिज्ञासा को दूर किया है और बताया है कि असल में पर्दे के पीछे क्या होता है।

प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट पर अपनी अपीयरेंस के दौरान कीकू ने बताया कि शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड नहीं है। उनके अनुसार एपिसोड को सही स्ट्रक्चर देने के लिए लगभग 70 प्रतिशत कंटेंट पहले से प्लान और लिखा जाता है। बाकी 30 प्रतिशत पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस होता है जिसमें कॉमेडियन शूटिंग के दौरान बातचीत के आधार पर इम्प्रोवाइज़ करते हैं। उन्होंने बताया कि कई सबसे मज़ेदार पल मौके पर ही बनाए जाते हैं जिससे बातचीत नैचुरल और असली लगती है।

सेलिब्रिटी गेस्ट को जोक्स क्यों नहीं पता होते

कीकू ने शो के फॉर्मेट के बारे में एक दिलचस्प बिहाइंड-द-सीन्स डिटेल भी बताई। सेलिब्रिटी गेस्ट को जोक्स पंचलाइन या कैरेक्टर एक्ट्स के बारे में पहले से कभी नहीं बताया जाता। यहां तक ​​कि कॉमेडियन के कॉस्ट्यूम और कॉमिक सेटअप भी तब तक सीक्रेट रखे जाते हैं जब तक वे स्टेज पर नहीं आते। यह सीक्रेसी जानबूझकर की जाती है क्योंकि मेकर्स चाहते हैं कि गेस्ट नैचुरली रिएक्ट करें। उनकी सच्ची हंसी और सरप्राइज शो में ऑथेंटिसिटी लाते हैं और ऑडियंस के एक्सपीरियंस को और भी मज़ेदार बनाते हैं।

सलमान खान को हंसाना सबसे मुश्किल है

सेलिब्रिटी गेस्ट के बारे में बात करते हुए, कीकू ने माना कि सलमान खान उन लोगों में से एक हैं जिन्हें कॉमेडी से इम्प्रेस करना सबसे मुश्किल है। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा हुआ है जब टीम को उम्मीद थी कि ध्यान से तैयार किया गया जोक पक्का हिट होगा लेकिन सलमान ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। हैरानी की बात है कि कोई अचानक किया गया कमेंट या कोई अनप्लान्ड मोमेंट अक्सर सुपरस्टार को बेकाबू होकर हंसने पर मजबूर कर देता था।

कपिल शर्मा का तुरंत बचाव

कीकू ने कपिल शर्मा की ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है जब कोई मज़ाक पूरी तरह फेल हो जाता है और माहौल अजीब हो जाता है। ऐसे हालात में कपिल तुरंत आगे आते हैं फेल हुए मज़ाक को दूसरे मज़ेदार पल में बदल देते हैं और आसानी से हंसी वापस ले आते हैं। कीकू के मुताबिक तुरंत सोचने और अचानक आए हालात से उबरने की यह काबिलियत एक होस्ट और कॉमेडियन के तौर पर कपिल शर्मा की सबसे बड़ी ताकत है।

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