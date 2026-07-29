IIT Kanpur Viral News: आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला, तो वेबसाइट कर ली हैक, फिर मिल गया इंटर्नशिप का ऑफर !

IIT Kanpur Cybersecurity Twist: आईआईटी कानपुर का एक अनोखा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एडमिशन नहीं मिलने पर एक छात्र ने IIT की वेबसाइट हैक कर दी। IIT कानपुर ने छात्र की काबिलियत को देखते हुए इंटर्नशिप का मौका देने का फैसला किया।

IIT Kanpur Website Hack News: आईआईटी कानपुर से जुड़ा एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आमतौर पर किसी संस्थान की वेबसाइट हैक करने पर FIR कराई जाती है, लेकिन इस मामले में कहानी बिल्कुल अलग निकली। साइबर सिक्योरिटी कोर्स में दाखिला नहीं मिलने से निराश एक छात्र ने IIT कानपुर की वेबसाइट हैक कर दी। IIT ने उसकी काबिलियत को देखते हुए एफआईआर दर्ज कराने के बजाय उसे इंटर्नशिप का अवसर देने पर विचार किया। इस फैसले ने साइबर सुरक्षा, प्रतिभा की पहचान और युवाओं को सही दिशा देने को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

क्या है IIT कानपुर का पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्र ने IIT कानपुर के नए बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन चयन नहीं हो सका। इससे निराश होकर उसने संस्थान की वेबसाइट हैक कर दी। वेबसाइट पर उसने एक मैसेज भी छोड़ा, जिसमें लिखा था कि Site is Hacked, All I Need Is Just a Fair Chance यानी मुझे सिर्फ एक निष्पक्ष मौका चाहिए। इसके बाद उसने वेबसाइट हैक करने के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Reddit पर भी शेयर किए। उसने दावा किया कि उसका मकसद किसी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी टेक्निकल स्किल्स को दिखाना था।

पहले FIR पर विचार, फिर बदला फैसला

वेबसाइट हैक होने के बाद IIT कानपुर के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या छात्र के खिलाफ साइबर अपराध का मामला दर्ज कराया जाए। शुरुआत में संस्थान ने कानूनी कार्रवाई पर विचार किया, क्योंकि किसी भी सरकारी या शैक्षणिक संस्थान की वेबसाइट में बिना अनुमति प्रवेश करना कानूनन अपराध माना जाता है। हालांकि मामले की जांच के दौरान अधिकारियों ने देखा कि छात्र ने वेबसाइट को नुकसान नहीं पहुंचाया था और उसका उद्देश्य अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स दिखाना था। इसी के बाद संस्थान ने एफआईआर दर्ज कराने के बजाय पॉजिटिव डिजीसन लिया।

IIT कानपुर ने क्यों दिया इंटर्नशिप का मौका?

IIT कानपुर के निदेशक प्रो. मनींद्र अग्रवाल ने बताया कि B.Cyber कोर्स की एडमिशन प्रोसेस पूरी हो चुकी थी, इसलिए छात्र को सीधे एडमिशन देना संभव नहीं था। हालांकि उसकी तकनीकी क्षमता को देखते हुए संस्थान ने उसे अपने C3iHub में इंटर्नशिप देने पर विचार किया है। उन्होंने कहा कि इस छात्र को अपनी प्रतिभा को सही दिशा में इस्तेमाल करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र अगले वर्ष नियमित प्रक्रिया के तहत दोबारा प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है।

C3iHub क्या है और क्यों है खास?

C3iHub आईआईटी कानपुर का एक प्रमुख साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र है। यहां साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, एथिकल हैकिंग, साइबर डिफेंस और नई सुरक्षा तकनीकों पर शोध किया जाता है। अगर छात्र को यहां इंटर्नशिप मिलती है, तो उसे अनुभवी विशेषज्ञों के साथ काम करने और अपनी प्रतिभा को पेशेवर दिशा में विकसित करने का अवसर मिलेगा। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनुभव भविष्य के करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। IIT कानपुर के निदेशक ने इस घटना के बाद छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिभाशाली छात्र को अपनी क्षमता साबित करने के लिए गैरकानूनी रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि B.Cyber कार्यक्रम की चयन प्रक्रिया में पहले से ही हैकाथॉन और तकनीकी मूल्यांकन जैसी कई गतिविधियां शामिल हैं, जहां छात्र अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं।