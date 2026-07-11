Rajesh Sharma Health Update: राजेश शर्मा की तबीयत पर क्यों हटाई गई मेडिकल पोस्ट? AICWA ने उठाए बड़े सवाल

द्वारा
Mohit Saini
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Rajesh Sharma Health Update: राजेश शर्मा की तबीयत पर क्यों हटाई गई मेडिकल पोस्ट? AICWA ने उठाए बड़े सवाल
Rajesh Sharma Health Update: मशहूर एक्टर राजेश शर्मा अभी कोलकाता के एक हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं।

Rajesh Sharma Health Update: मशहूर एक्टर राजेश शर्मा, जिन्हें भूल भुलैया 3, एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, द डर्टी पिक्चर, स्पेशल 26, बजरंगी भाईजान और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जैसी फिल्मों में अपनी यादगार एक्टिंग के लिए जाना जाता है, एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी के बाद अभी कोलकाता के एक हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में प्रभास की आने वाली फिल्म फौजी की शूटिंग के दौरान कथित तौर पर एक ज़हरीले कीड़े या मकड़ी के काटने के बाद एक्टर बीमार पड़ गए थे। हालांकि, अब एक नया विवाद तब खड़ा हो गया है जब एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक मेडिकल स्टेटमेंट को 24 घंटे के अंदर डिलीट कर दिया गया, जिससे घटना के हालात पर सवाल उठ रहे हैं।

शूटिंग के दौरान क्या हुआ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजेश शर्मा रामोजी फिल्म सिटी के अंदर एक जंगली इलाके में शूटिंग कर रहे थे, जब कहा जाता है कि उनके पैर में किसी ज़हरीले कीड़े या मकड़ी ने काट लिया। हालांकि उन्होंने काटने का एहसास किया, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने तुरंत मेडिकल मदद लिए बिना शूटिंग जारी रखी।

कोलकाता लौटने के बाद, उनकी हालत तेज़ी से बिगड़ने लगी, जिससे उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिकल इलाज करवाना पड़ा, जहाँ वे अभी भी डॉक्टरों की देखरेख में हैं।

एक्ट्रेस सुदीपा चटर्जी के शर्मा की हालत के बारे में एक मेडिकल अपडेट पोस्ट करने के बाद इस मामले ने सबका ध्यान खींचा। हालांकि, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उस बयान को अचानक हटाने से अटकलें लगने लगीं और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग उठने लगी।

AICWA ने ट्रांसपेरेंट जांच की मांग की

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने अब इस मामले में दखल दिया है, और इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है और हाई-लेवल जांच की मांग की है।

अपने ऑफिशियल बयान में, एसोसिएशन ने कहा कि राजेश शर्मा अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मेडिकल देखरेख में ठीक हो रहे हैं। इसने उन हालात पर सवाल उठाया जिनकी वजह से फिल्म की शूटिंग के दौरान इतनी गंभीर मेडिकल इमरजेंसी हुई और अधिकारियों से तुरंत और साफ़ जांच करने की अपील की ताकि यह पता चल सके कि सेट पर असल में क्या हुआ था।

अक्षय कुमार ने सपोर्ट दिया

AICWA के अपना स्टेटमेंट जारी करने से पहले, एक्टर अक्षय कुमार ने भी अपने पुराने कलीग और दोस्त के लिए चिंता ज़ाहिर की। सोशल मीडिया पर एक इमोशनल मैसेज शेयर करते हुए, उन्होंने राजेश शर्मा के जल्दी ठीक होने की दुआ की, और लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही फिर से साथ बैठकर हंस पाएंगे।

राजेश शर्मा ने बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा दोनों में एक शानदार करियर बनाया है, और इतने सालों में अपनी वर्सेटाइल स्किल और दमदार परफॉर्मेंस के लिए तारीफ़ें बटोरी हैं। जैसे-जैसे फैंस उनके ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, डिलीट किए गए मेडिकल स्टेटमेंट और घटना के हालात से जुड़े सवाल लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।

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