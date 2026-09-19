गाजियाबाद के व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर 'UPI पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा' के नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं। वे 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का विरोध कर रहे हैं।

Traders opposed UPI payment: यूपीआई पेमेंट पर लगाए गए शुल्क का व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। गाजियाबाद के व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर ‘UPI पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा’ के नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं। वे 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का विरोध कर रहे हैं। प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत चार्ज को लेकर चिंता जताते हुए व्यापारियों ने दुकानों पर ये नोटिस लगाए हैं। उनका कहना है कि भले ही सरकार ने कहा है कि MDR व्यापारियों से लिया जाएगा, लेकिन इसका अतिरिक्त खर्च आखिरकार ग्राहकों पर पड़ सकता है।

कैश परचेज की दे रहे सलाह

व्यापारी ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं कि 15 अक्टूबर से खरीदारी करते समय, खासकर 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए, वे कैश साथ रखें। उनका तर्क है कि व्यापारी शायद अतिरिक्त खर्च खुद नहीं उठाना चाहेंगे और इसके बजाय बड़ी खरीदारी के लिए ग्राहकों से कैश में भुगतान करने के लिए कह सकते हैं।

ग्राहकों के लिए चेतावनी

प्रस्तावित MDR गाजियाबाद के व्यापारियों और दुकानदारों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गया है और कई लोग इस कदम का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों के ये नोटिस असल में ग्राहकों के लिए एक चेतावनी हैं कि प्रस्तावित चार्ज लागू होने के बाद कुछ बड़ी खरीदारी के लिए UPI स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

0.4% का चार्ज देना होगा

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के लिए अपने नए नियमों में कहा है कि ग्राहकों से मर्चेंट को किए जाने वाले ऐसे ट्रांजैक्शन पर 0.4% का चार्ज लगेगा। इस चार्ज की सीमा प्रति ट्रांजैक्शन 300 रुपये तय की गई है और वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सलाह दी है कि वे यह पक्का करें कि मर्चेंट इस चार्ज का बोझ ग्राहकों पर न डालें।

इन ट्रांजैक्शन पर फ्लैट ₹5 चार्ज

नए फ्रेमवर्क के मुताबिक, रेलवे, टेलीकॉम सर्विस, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी मर्चेंट कैटेगरी के लिए, NPCI ने कहा है कि ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर ₹5 का फ्लैट चार्ज लगेगा। ग्राहक UPI का इस्तेमाल करके वैसे ही मुफ्त में लेन-देन करते रहेंगे, जैसे वे अब तक करते आए हैं। 2,000 रुपये तक के पर्सन-टू-पर्सन (P2P) और पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) लेन-देन MDR के दायरे से बाहर रहेंगे।

इसका क्या है मतलब?

आसान शब्दों में कहें तो, अगर आप किसी दुकानदार (मर्चेंट) के पास 2,000 रुपये से ज्यादा का लेन-देन करते हैं, तो उस दुकानदार को 0.4% का चार्ज देना होगा। इसका मतलब है कि 2,001 रुपये के लेन-देन पर कम से कम 8 रुपये का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप UPI के जरिए अपने दोस्त को पैसे भेजते हैं, तो इसे पर्सन-टू-पर्सन लेन-देन माना जाएगा और यह मुफ्त रहेगा, भले ही रकम 2,000 रुपये से ज्यादा हो। NPCI ने बताया कि ये चार्ज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वॉलेट जैसे दूसरे डिजिटल पेमेंट तरीकों की तुलना में कम हैं।