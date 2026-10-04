EPS पेंशन: 25,000 तक बेसिक सैलरी पर पेंशन लाभ, एम्प्लॉयर न करे योगदान तो यहां करें शिकायत

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में अनिवार्य योगदान के लिए वेतन की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। ऐसे में जो कर्मचारी ₹25,000 तक की बेसिक सैलरी के साथ अपनी पहली नौकरी शुरू करते हैं, उन्हें एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS), 2026 के तहत पेंशन का लाभ मिल सकता है।

EPS: केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में अनिवार्य योगदान के लिए वेतन की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। ऐसे में जो कर्मचारी ₹25,000 तक की बेसिक सैलरी के साथ अपनी पहली नौकरी शुरू करते हैं, उन्हें एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS), 2026 के तहत पेंशन का लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों।

EPFO ने दी यह सलाह

अगर किसी कर्मचारी को पता चलता है कि एम्प्लॉयर जरूरी EPS योगदान नहीं कर रहा है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सलाह दी है कि वे इस मामले को एम्प्लॉयर के साथ उठा सकते हैं। EPFO ने X पर एक पोस्ट में कहा कि अगर किसी कर्मचारियों की समस्या का समाधान एम्प्लॉयर द्वारा नहीं किया जाता है, तो वे EPFiGMS पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

EPS लाभ के लिए पात्रता

जो कर्मचारी ₹25,000 की संशोधित EPF वेतन सीमा के दायरे में आने वाले वेतन के साथ अपनी पहली नौकरी शुरू कर रहे हैं, वे लागू नियमों के अधीन EPS के सदस्य बन सकते हैं। जब कोई कर्मचारी EPS मेंबरशिप के लिए योग्य हो जाता है, तो एम्प्लॉयर को स्कीम के अनुसार कर्मचारी के EPS अकाउंट में तय योगदान करना होता है।

माना जा रहा है कि सैलरी की सीमा में बदलाव से और ज्यादा कर्मचारी अनिवार्य EPF और EPS कवरेज के दायरे में आ जाएंगे।

अगर एम्प्लॉयर EPS में योगदान न करे तो क्या करें?

जो कर्मचारी EPS के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जरूरी योगदान नहीं किया गया है, उन्हें सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर या एचआर या पेरोल डिपार्टमेंट से संपर्क करना चाहिए। एम्प्लॉयर से अपने EPF और EPS योगदान के रिकॉर्ड की जांच करने और यह पक्का करने के लिए कहना चाहिए कि उनकी मेंबरशिप और योगदान सही ढंग से दर्ज किए गए हैं।

अगर एम्प्लॉयर समस्या का समाधान नहीं करता है, तो कर्मचारी EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके EPFO ​​से संपर्क कर सकता है। कर्मचारी EPS योगदान से जुड़ी शिकायत EPFiGMS पोर्टल के जरिए दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया यहां दी गई है:

आधिकारिक EPFiGMS पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करें।

PF सदस्य, EPS पेंशनभोगी, एम्प्लॉयर या कोई अन्य पात्र व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है।

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) या PF नंबर डालें और शिकायत की सही श्रेणी चुनें।

शिकायत के समाधान में मदद के लिए जरूरी होने पर सहायक दस्तावेज अपलोड करें।

शिकायत दर्ज होने के बाद, पोर्टल से मिले रेफरेंस नंबर का इस्तेमाल करके उसका स्टेटस देखा जा सकता है।

अगर EPS गलत तरीके से काटा गया हो तो क्या करें?

EPFO एम्प्लॉयर गाइडलाइंस के अनुसार, अगर EPS योगदान गलत तरीके से काटा गया है या जरूरी योगदान नहीं किया गया है, तो एम्प्लॉयर को सुधार के लिए EPFO ​​से संपर्क करना चाहिए। EPS योगदान में गलतियों या कमियों के कारण सदस्यों को बाद में पेंशन या अन्य लाभ पाने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए, योगदान के रिकॉर्ड सही होने से क्लेम प्रोसेस करते समय आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है।

EPFO की संशोधित वेतन सीमा

EPFO वेतन सीमा का मतलब वह अधिकतम मासिक वेतन है जिसे लागू नियमों के तहत EPF, EPS और EDLI प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज तय करने के लिए आधार माना जाता है। नए ढांचे के तहत इस सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया गया है, जिससे अनिवार्य कानूनी कवरेज के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाएगी। इस संशोधन से पात्र कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कवरेज की सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 प्रति माह हो गई है।

उदाहरण के लिए, ₹20,000 मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करने वाला कोई कर्मचारी, जो पहले वेतन सीमा के दायरे से बाहर था, अब संशोधित सीमा के तहत अनिवार्य EPF और EPS कवरेज के दायरे में आ सकता है (बशर्ते कि लागू प्रावधान उस पर लागू हों)। इस विस्तार का मकसद प्रोविडेंट फंड और पेंशन लाभों के जरिए ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों और उनके परिवारों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में लाना है।