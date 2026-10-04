रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, 22 साल पुराना कीर्तिमान ध्वस्त, 2 रन बनाते ही रचा इतिहास

रोहित शर्मा ने शनिवार (3 अक्टूबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में इतिहास रच दिया. रोहित ने बतौर सलामी बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 10,000 रन पूरे करने का सचिन तेंदुलकर का 22 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में धमाकेदार बल्लेबाजी की. शनिवार (3 अक्टूबर) को वेस्टइंडीज के खिलाफ भले ही शतक लगाने से चूक गए लेकिन फिर भी इतिहास रच दिया. रोहित ने ओपनर के तौर पर वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला. टीम इंडिया को उन्होंने मुश्किल में आकर संभाला और 92 रन की पारी खेली.

तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए थे. 4 रन पर दो विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा ने पारी को संभाला. उन्होंने 85 बॉल पर 92 रन की शानदार पारी खेल डाली. उन्होंने भारतीय टीम को 350 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. पिछले मुकाबले में वेस्टइंडीज के 406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शतक जमाने वाले रोहित लगातार दूसरी सेंचुरी से चूक गए.

रोहित शर्मा ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने पिछले मैच में वनडे इंटरनेशनल में 12 हजार रन पूरे किए थे. इस मुकाबले में उन्होंने वनडे में एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया. इस पारी के दौरान सचिन तेंदुलकर का 22 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.रोहित ने सबसे कम पारियों में 10000 रन पूरे करने का कारनामा अंजाम दिया. यह उन्होंने उपलब्धि सिर्फ 202 पारियों में हासिल की. उन्होंने सचिन तेंदुलकर से 12 पारियां कम लेकर यह मुकाम हासिल किया. सचिन ने 2004 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए बतौर ओपनर 10 हजार वनडे रन पूरे किए थे.

बतौर ओपनर 10,000 वनडे रन सबसे तेज

रैंक खिलाड़ी ओपनर के तौर पर पारियां 10,000 रन वाला मुकाबला 1 रोहित शर्मा 202 वेस्टइंडीज के खिलाफ, चंडीगढ़ — 3 अक्टूबर 2026 2 सचिन तेंदुलकर 214 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ब्रिस्बेन — 18 जनवरी 2004 3 क्रिस गेल 268 न्यूजीलैंड के खिलाफ, मैनचेस्टर — 22 जून 2019 4 सनथ जयसूर्या 303 इंग्लैंड के खिलाफ, द ओवल — 20 जून 2006

रोहित अब वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और श्रीलंका के सनथ जयसूर्या यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. रोहित को इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ दो रन की जरूरत थी. उन्होंने मैच की तीसरी गेंद पर ही जेडन सील्स की गेंद को फ्लिक करते हुए दो रन लेकर 10 हजार रन पूरे कर लिए.

ओपनिंग को लेकर रोहित पर था दबाव

इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा पर बतौर ओपनर अपनी जगह को लेकर काफी दबाव था. खबरों के मुताबिक टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने इंग्लैंड दौरे पर बाहर करने का योजना बना ली थी. उनसे कह दिया गया था कि अब वनडे टीम में बतौर ओपनर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाएगा. इसके बाद रोहित ने बल्ले से जवाब दिया. पहले इंग्लैंड में आखिरी वनडे में धमाकेदार सेंचुरी ठोकी. फिर भारत में दूसरे मुकाबले में शतक जमाया. अब उन्होंने 92 रन की पारी खेल डाली