आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने के बाद आईटी कंपनियों में छंटनी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिग्गज आईटी कंपनी Oracle ने कुछ महीने पहले लगभग 21 हजार लोगों को नौकरी से निकाला था।

Oracle new job cuts plan: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने के बाद आईटी कंपनियों में छंटनी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिग्गज आईटी कंपनी Oracle ने कुछ महीने पहले लगभग 21 हजार लोगों को नौकरी से निकाला था। खबर के मुताबिक कंपनी अब दूसरे दौर की छंटनी की तैयारी कर रही है। कंपनी के प्लान की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, एआई पर हुए कर्जों से निपटने के लिए कंपनी सैलरी पर होने वाले खर्च को घटाने पर विचार कर रही है। इसके लिए कंपनी ने नए दौर की छंटनी की योजना बनाई है।

कंपनी ने मैनेजरों से मांगी लिस्ट

दस्तावेजों के मुताबिक, कुछ टीमों में कटौती का आंकड़ा प्रतिशत में दो अंकों तक पहुंच सकता है। मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, कंपनी ने मैनेजरों से उन कर्मचारियों की लिस्ट मांगी है जिन पर इसका असर पड़ेगा। इसका मकसद 1 सितंबर को दूसरी तिमाही शुरू होने तक वेतन खर्च को कम करना है। हालांकि, Oracle ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

इससे पहले 13% की छंटनी

छंटनी का यह संभावित दौर इस साल की शुरुआत में की गई कटौती के बाद आया है। हाल ही में दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मई को खत्म हुए 2026 वित्त वर्ष में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में 21,000 या 13% की कमी आई, जिसमें छंटनी भी शामिल है। कंपनी के मुताबिक, अभी Oracle में लगभग 141,000 कर्मचारी हैं।

अरबों डॉलर कर्ज ले रहीं कंपनियां

ये कटौतियां AI इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी के साथ आने वाली चुनौतियों को भी दिखाती हैं। कंपनी डेटा सेंटर बनाने और चिप्स खरीदने के लिए अरबों डॉलर उधार ले रही है। साथ ही, वह दूसरी जगहों पर भी बचत करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या में कटौती भी शामिल है। ये कटौतियां इस दिखाती हैं कि AI की बढ़ती मांग से फायदा उठाने वाली कंपनियों पर भी भारी पूंजी खर्च और वॉल स्ट्रीट की मुनाफे की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने का दबाव है।