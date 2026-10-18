देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने तीन प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किए हैं, जिनमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल और SMS की सुविधा तो है, लेकिन मोबाइल डेटा नहीं मिलता। एयरटेल भारत का पहला प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है जिसने इस तरह का प्लान पेश किया है।

Airtel new voice only plan: देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी Airtel ने उन उपभोक्ताओं को राहत दी है जिन्हें न चाहते हुए भी डेटा वाला महंगा प्लान खरीदना पड़ता था। कंपनी ने रविवार को तीन प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किए हैं, जिनमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल और SMS की सुविधा तो है, लेकिन मोबाइल डेटा नहीं मिलता। एयरटेल भारत का पहला प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है जिसने इस तरह का प्लान पेश किया है। कंपनी ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की 21 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले ही ये विकल्प उपलब्ध करा दिए हैं।

कितनी है प्लान की कीमत?

इन नए प्लान की कीमत 185 रुपये, 203 रुपये और 206 रुपये है। इनमें ग्राहकों को अलग-अलग वैलिडिटी मिलती है, जिससे उन्हें ऐसे मोबाइल डेटा के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, जिसकी उन्हें शायद जरूरत ही न हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कदम TRAI के संशोधित उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत उठाया गया है, जिसके तहत टेलीकॉम ऑपरेटरों को केवल वॉयस कॉल और SMS वाले रिचार्ज विकल्प देना अनिवार्य है।

एयरटेल के 3 नए रिचार्ज प्लान

185 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉल, तथा 300 SMS मिलते हैं।

203 रुपये वाले रिचार्ज में 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ यही कॉलिंग और मैसेजिंग सुविधाएं मिलती हैं।

206 रुपये वाला प्लान एक कैलेंडर महीने के लिए वैध है और इसमें भी अनलिमिटेड कॉल तथा 300 SMS की सुविधा शामिल है।

ये सुविधाएं मिलेंगी

इन तीनों प्लान में बंडल मोबाइल डेटा शामिल नहीं है, लेकिन इनमें फ्री ‘हेलोट्यून्स’ की सुविधा मिलती है। ग्राहक एयरटेल की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए इन रिचार्ज विकल्पों को चुन सकते हैं।

इन प्लान से किसे फायदा होगा?

सिर्फ वॉयस वाले ये रिचार्ज उन ग्राहकों के लिए हैं, जो अपने फोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से कॉल करने और टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए करते हैं। इनमें फीचर-फोन इस्तेमाल करने वाले लोग, वरिष्ठ नागरिक, कम खर्च करने वाले ग्राहक और वे लोग शामिल हैं जो सेकेंडरी (दूसरा) सिम कार्ड रखते हैं।

ये प्लान उन ग्राहकों के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं जो इंटरनेट के लिए वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें अपने प्रीपेड कनेक्शन पर मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं होती। डेटा बंडल से वॉयस और SMS सेवाओं को अलग करके, एयरटेल ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज चुनने की ज्यादा छूट दे रहा है।

अलग-अलग वैलिडिटी (वैधता) वाले ये प्लान उन ग्राहकों को भी विकल्प देते हैं, जो 30 दिन का फिक्स रिचार्ज या कैलेंडर महीने के हिसाब से कोई प्लान चुनना चाहते हैं।

प्लान का क्या है मकसद?

एयरटेल का यह कदम TRAI के ‘टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026’ के अनुरूप है। इस नियम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो ग्राहक मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें सिर्फ वॉयस और SMS वाले सही प्लान मिल सकें।

इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़ाना और खर्च को किफायती बनाना है, ताकि उन्हें ऐसे बंडल डेटा प्लान न खरीदने पड़ें जिनका वे इस्तेमाल ही नहीं करते।

कम वैलिडिटी वाले प्लान की मदद से ग्राहक महंगे और लंबे समय वाले रिचार्ज लेने के बजाय, छोटे और आसान टॉप-अप चुन सकते हैं। अपने प्रीपेड विकल्पों का दायरा बढ़ाकर, एयरटेल उन ग्राहकों को ज्यादा सुविधा दे रहा है जो मुख्य रूप से कॉल करने पर ध्यान देते हैं।

शुरुआती दौर में ग्राहकों से मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए, उम्मीद है कि एयरटेल आने वाले समय में अपने ‘सिर्फ वॉयस’ वाले प्लान्स में लंबे समय तक चलने वाले रिचार्ज विकल्प भी जोड़ेगा।