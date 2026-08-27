Drug Case: सोशल मीडिया से चल रहे ड्रग्स नेटवर्क पर शिकंजा, एक्टर रोहुल्लाह मेहदी के बाद सागर नायडू अरेस्ट

Maharashtra Drug Network Probe: महाराष्ट्र की काशीमीरा पुलिस ने ड्रग्स नेटवर्क मामले में सागर नायडू को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसी मामले में मॉडल-एक्टर रोहुल्लाह मेहदी की गिरफ्तारी सामने आई थी। सागर नायडू से पूछताछ के जरिए पुलिस सप्लायरों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

Mumbai Drug Case News: महाराष्ट्र के मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पुलिस कमिश्नरेट की काशीमीरा पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए चलाए जा रहे ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मॉडल-एक्टर रोहुल्लाह मेहदी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने सागर नायडू को अरेस्ट किया है। पुलिस अब ड्रग्स नेटवर्क की अन्य कड़ियों की जांच में जुटी है। सागर नायडू का नाम ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े मामले की जांच के दौरान सामने आया। इसके बाद काशीमीरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। पुलिस का फोकस यह पता लगाने पर है कि ड्रग्स नेटवर्क में सागर की भूमिका क्या थी और उसके संपर्क किससे थे।

पुलिस पूछताछ के जरिए सप्लायरों, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और अन्य संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में मॉडल-एक्टर रोहुल्लाह मेहदी की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। मेहदी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच शुरू की। इसी क्रम में अब सागर नायडू की गिरफ्तारी को देखा जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर सकती है कि आरोपियों के बीच किस तरह के संपर्क थे और ड्रग्स की सप्लाई किन माध्यमों से की जा रही थी। जांच में मोबाइल फोन, डिजिटल संपर्क, वित्तीय लेनदेन की भी भूमिका महत्वपूर्ण है।

ड्रग्स नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही पुलिस

ड्रग्स से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियां आमतौर पर केवल नशीले पदार्थ की बरामदगी तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उसके स्रोत, सप्लायर, खरीदार और वितरण नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश करती हैं। इसी तरह काशीमीरा पुलिस भी इस मामले में कथित नेटवर्क की पूरी कड़ी सामने लाने का प्रयास कर रही है। देश में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए NDPS Act के तहत कार्रवाई की जाती है। कानून में नशीले पदार्थों की अवैध खरीद, बिक्री, कब्जे, परिवहन और तस्करी से जुड़े अपराधों के लिए कड़े प्रावधान हैं।

मुंबई क्षेत्र में ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई

मुंबई और आसपास के इलाकों में ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां समय-समय पर कार्रवाई करती रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी मुंबई क्षेत्र में कई मामलों में नशीले पदार्थों की बरामदगी और कथित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है। ऐसे मामलों में अलग-अलग आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां नेटवर्क की अगली कड़ियों तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। काशीमीरा पुलिस की मौजूदा कार्रवाई भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है।