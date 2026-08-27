Happy Birthday Great Khali: करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं द ग्रेट खली, जानिए कौन है उनकी पत्नी और कैसे होती है कमाई?

The Great Khali Net Worth: द ग्रेट खली जिनके बारे में हर किसी को जानना काफी अच्छा लगता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि उनकी नेट वर्थ कितनी है और साथ ही इनकन सोर्स क्या है.

The Great Khali Net Worth: द ग्रेट खली भारत के उन पहलवानों में शामिल हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय रेसलिंग में देश का नाम रोशन किया. आज 27 अगस्त को वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं. उनकी पत्नी हरमिंदर कौर भले ही लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन उन्होंने खली के लंबे करियर में लगातार उनका साथ दिया है. 2025 के उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, दोनों की संयुक्त संपत्ति का बड़ा हिस्सा खली की WWE कमाई, रेसलिंग अकादमी, फिल्मों, ब्रांड प्रमोशन और निवेश से जुड़ा माना जाता है.

WWE में द ग्रेट खली की नेट वर्थ (The Khali Net Worth)

TOI की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक द ग्रेट खली ने 2006 में WWE में कदम रखा और जल्द ही वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना ली. 2007 में उन्होंने World Heavyweight Championship जीतकर इतिहास रचा. वह WWE में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय बने.

WWE में खली की कमाई मैच कॉन्ट्रैक्ट, पे-पर-व्यू मुकाबलों और विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थिति से हुई. बाद के वर्षों में उन्होंने WWE Hall of Fame से जुड़े कार्यक्रमों और विशेष आयोजनों में भी हिस्सा लिया. उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 9-10 मिलियन डॉलर के आसपास मानी जाती है.

रेसलिंग अकादमी और कारोबार से कमाई

पूर्णकालिक रेसलिंग से दूरी बनाने के बाद खली ने पंजाब में Continental Wrestling Entertainment (CWE) की शुरुआत की. इसका उद्देश्य भारत में युवा पहलवानों को प्रशिक्षण देना और उन्हें पेशेवर रेसलिंग के लिए तैयार करना है.

CWE के माध्यम से खली रेसलिंग इवेंट्स और प्रतिभाओं को बढ़ावा देते हैं. इसके अलावा विज्ञापन, पब्लिक अपीयरेंस और भारतीय व अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में काम से भी उन्हें आय हुई है. पंजाब और हिमाचल प्रदेश में संपत्ति निवेश भी उनकी कुल संपत्ति का हिस्सा माना जाता है.

कौन है खली की वाइफ?

हरमिंदर कौर खली की वाइफ है और वो पंजाबी सिनेमा से जुड़ी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने हमेशा निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा है. उनकी व्यक्तिगत नेट वर्थ को लेकर कोई आधिकारिक सार्वजनिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. वह परिवार और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं. साथ ही उनकी एक बेटी है जिसका नाम अवलीन राणा (Avleen Rana) है.

उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, 2025 में द ग्रेट खली और हरमिंदर कौर की संयुक्त नेट वर्थ करीब 9-10 मिलियन डॉलर बताई जाती है, भारत के मुताबिक 85.8 करोड़ से 95.4 करोड़ रुपये के बराबर होते हैं. इसमें सबसे बड़ा योगदान खली के WWE करियर और CWE से होने वाली आय का माना जाता है.