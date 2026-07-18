मेरठ में एक महिला ने फर्जी आटीआर दाखिल कर सरकार को 66 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली इस महिला ने 3000 से ज्यादा लोगों के जरिए फर्जी रिटर्न दाखिल किए।

Fraud woman cheated IT department : मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने देशभर के 3,000 से अधिक लोगों के फर्जी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कराकर उन्हें गलत तरीके से सरकार से 66 करोड़ रुपये का रिफंड दिलवा दिया। महिला ने ठगी को अंजाम देने के लिए चेन सिस्टम अपना रखा था और अपना नेटवर्क बढ़ा रही थी।

टैक्स छूट, मोटे रिफंड का लालच

नैंसी नाम की यह महिला लोगों को गैर-कानूनी टैक्स छूट और मोटे रिफंड का लालच देती थी। इस फर्जीवाड़े के जरिए महिला ने करीब 357 करोड़ रुपये की झूठी टैक्स कटौती का दावा पेश किया, जिसके दम पर सरकारी खजाने से लगभग 65.46 करोड़ रुपये का फर्जी रिफंड भी निकाल लिया गया। जिन्होंने नैंसी के जरिए गलत तरीके से रिफंड क्लेम किया था, विभाग ने ऐसे हजारों टैक्सपेयर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं।

महिला पर कसा शिकंजा

इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों का कहना है कि विभाग ने अब नैंसी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उसे प्रोसिक्यूशन नोटिस भेजा जा रहा है, जिससे कई और मामलों का खुलासा हो सकता है। इस नेटवर्क का खुलासा 14 जुलाई, 2025 को मेरठ इन्वेस्टिगेशन यूनिट की छापेमारी के दौरान हुआ। आयकर विभाग ने नैंसी से जुड़े चार परिसरों और दो बैंक लॉकरों की तलाशी ली थी।

करोड़ों की संपत्ति जमा की

नैंसी अग्रवाल झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाली महिला है, लेकिन इस अवैध धंधे के दम पर महज कुछ ही महीने में उसने बड़ी संपत्ति जमा कर ली थी। छापेमारी के दौरान उसके पास से 5 लाख रुपये नकद, करीब चार करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट, बड़ी संख्या में दस्तावेज, हस्तलिखित डायरियां, नोटबुक और कंप्यूटर-लैपटैपर जब्त किए गए। जांच एजेंसियों के मुताबिक, डिजिटल उपकरणों में पूरे फर्जीवाड़े का रिकॉर्ड मिला है।

बना रखा था ‘चेन सिस्टम’

जांच यह यह सामने आया है कि नैंसी मुख्य रूप से नौकरीपेश लोगों को निशाना बनाती थी। वह टैक्स बचाने और ज्यादा रिफंड का लालच देकर ग्राहकों को जोड़ती थी। नेटवर्क बढ़ाने के लिए उसने ‘चेन सिस्टम’ अपनाया था। पुराने ग्राहकों को नए ग्राहक लाने पर फीस में छूट दी जाती थी, जिससे उसका नेटवर्क तेजी से फैलाया गया।