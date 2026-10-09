Stock Market Today: शेयर बाजार में जोरदार वापसी, सेंसेक्स 430 अंक उछला, निफ्टी में भी तेजी, IT शेयरों में खरीदारी

Share Market News: गुरुवार की भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी के साथ कारोबार शुरू हुआ। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 430 अंक के करीब उछला और 72,000 के स्तर के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 22,300 के ऊपर कारोबार करता दिखा।

Stock Market News Today: भारतीय शेयर बाजार ने 9 अक्टूबर को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत की। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों हरे निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 72,000 के स्तर के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी ने भी 22,300 का स्तर फिर हासिल कर लिया। आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। हालांकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सख्त मौद्रिक नीति के संकेतों के कारण निवेशकों की चिंता बनी हुई है।

सेंसेक्स 430 अंक तक उछला, निफ्टी में भी तेजी

शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स पिछले बंद स्तर से करीब 423 अंक यानी 0.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ 72,016 पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 करीब 145 अंक यानी 0.65 प्रतिशत चढ़कर 22,376 पर कारोबार करता दिखा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 72,036 और निफ्टी ने 22,383 का उच्च स्तर छुआ। बाजार में इस तेजी को पिछले सत्र की भारी गिरावट के बाद आई तकनीकी रिकवरी के तौर पर देखा जा रहा है। शुक्रवार को बाजार खुलने के शुरुआती दौर में 16 प्रमुख सेक्टरों में से 11 में बढ़त दर्ज की गई। आईटी शेयरों में खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी।

निवेशकों की संपत्ति में 66,563 करोड़ का इजाफा

शुक्रवार को बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर करीब 4.63 लाख करोड़ करोड़ रुपये के अतिरिक्त मूल्य के साथ 4,62,99,811.44 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 4,62,33,248.13 करोड़ रुपये था। इस तरह शुरुआती कारोबार में निवेशकों की कुल संपत्ति में लगभग 66,563 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। हालांकि बाजार पूंजीकरण में यह बदलाव शुरुआती कारोबार का आंकड़ा है और शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ इसमें बदलाव हो सकता है।

IT शेयरों में खरीदारी, TCS और Infosys में तेजी

शुक्रवार को आईटी शेयर बाजार की तेजी के प्रमुख कारणों में शामिल रहे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के तिमाही नतीजों और कारोबार से जुड़े सकारात्मक संकेतों के बीच आईटी क्षेत्र में खरीदारी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में TCS के शेयर करीब 2.37 प्रतिशत और Infosys के शेयर लगभग 2.12 प्रतिशत चढ़े। Tech Mahindra और HCL Technologies में भी तेजी दर्ज की गई। वहीं, Tata Steel, Eternal और ICICI Bank जैसे कुछ शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट रही। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2.9 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई थी। TCS में तेजी के पीछे कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े राजस्व और अंतरराष्ट्रीय कारोबार में वृद्धि के संकेत भी अहम रहे।

गुरुवार को 1,045 अंक टूटा था सेंसेक्स

इससे पहले 8 अक्टूबर को घरेलू शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली थी। सेंसेक्स 1,045.46 अंक यानी 1.44 प्रतिशत गिरकर 71,593.24 पर बंद हुआ था। यह इसका करीब 32 महीने का सबसे निचला बंद स्तर था। निफ्टी 50 भी 371.25 अंक यानी 1.64 प्रतिशत लुढ़ककर 22,231.80 पर बंद हुआ था, जो करीब 18 महीने का निचला स्तर था। बाजार में गिरावट का असर व्यापक रहा और गुरुवार को सभी 16 प्रमुख सेक्टर नुकसान में बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, रुपये की कमजोरी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार पर दबाव बढ़ाया था।