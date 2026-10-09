Punjab News: तरनतारन में नंबरदार के घर पर फायरिंग, 50 लाख की फिरौती मांगी, फोन पर मिल रही धमकियां

Tarn Taran Firing News: पंजाब के तरनतारन जिले के गांव भंगाला में नंबरदार बोहड़ सिंह के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। परिवार ने आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्ति ‘मन्ना’ के नाम से फोन कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांग रहा था। शुक्रवार सुबह बाइक पर दो हमलावरों ने गेट पर गोलियां चलाईं।

Punjab Firing News: पंजाब के तरनतारन जिले में रंगदारी मांगने और घर पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पट्टी क्षेत्र के गांव भंगाला में नंबरदार बोहड़ सिंह के घर पर शुक्रवार सुबह फायरिंग की गई। परिवार का आरोप है कि कुछ समय से अज्ञात फोन कॉल के जरिए 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही थी। फोन करने वाला खुद को ‘मन्ना’ बताता था। आरोप है कि फिरौती नहीं देने पर मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने घर के मुख्य गेट पर गोली चला दी। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

बिना नंबर की बाइक पर आए हमलावर

जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार सुबह थाना सदर पट्टी के अंतर्गत आने वाले गांव भंगाला में हुई। मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात हमलावर नंबरदार बोहड़ सिंह के घर पहुंचे और मुख्य लोहे के गेट पर गोली चलाने के बाद फरार हो गए। बताया गया है कि हमलावर जिस मोटरसाइकिल पर आए थे, उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि गोली गेट पर लगी और उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था।

50 लाख रुपये की मांगी गई फिरौती

परिवार के सदस्य गुरचेत सिंह के अनुसार उन्हें पिछले कुछ समय से अज्ञात नंबरों से फोन आ रहे थे। फोन करने वाला व्यक्ति खुद को ‘मन्ना’ बताता था और 50 लाख रुपये की फिरौती मांग रहा था। परिवार का आरोप है कि रकम नहीं देने पर घर को निशाना बनाया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना सदर पट्टी के प्रभारी नरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने परिवार के बयान के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की जानकारी दी है। हमलावरों की पहचान और उनके आने-जाने के रास्ते का पता लगाया जा रहा है।

भंगाला में पहले भी हो चुकी ऐसी घटना

गांव भंगाला में इससे पहले भी रंगदारी की मांग और गोलीबारी की घटना रिपोर्ट हुई थी। 3 अक्टूबर को गांव स्थित गोबिंद फिलिंग सेंटर पर बाइक सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने पांच गोलियां चलाई थीं। पेट्रोल पंप के मालिक को 50 लाख रुपये की रंगदारी के लिए फोन आया था। पुलिस ने उस मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की थी। हालांकि उस घटना और नंबरदार के घर पर हुई फायरिंग के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।