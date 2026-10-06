Share Market Today: आज भी तेजी के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स 80 अंक चढ़ा, निफ्टी 22600 के पार

Share Market Update Today: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की। सेंसेक्स करीब 80 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी 22,600 के ऊपर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में ट्रेंट के शेयर करीब 10% उछले, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक और BSE में भी तेजी देखी गई।

Share Market Latest News: भारतीय शेयर बाजार ने 6 अक्टूबर को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ शुरुआत की। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के बीच शुरुआती कारोबार में Sensex करीब 80 अंक चढ़कर 72,468 पर पहुंचा, जबकि Nifty 50 करीब 0.3% की बढ़त के साथ 22,603 पर खुला। बाद में दोनों प्रमुख सूचकांकों की बढ़त और मजबूत हुई। शुरुआती कारोबार में Nifty करीब 0.35% बढ़कर 22,635 और Sensex 0.34% चढ़कर 72,630 तक पहुंच गया। इस तेजी ने सोमवार की बढ़त को आगे बढ़ाया है। सोमवार को Sensex 0.66% बढ़कर 72,382 और Nifty 0.60% चढ़कर 22,555 पर बंद हुआ था। इससे बाजार को हाल की लगातार गिरावट के बाद कुछ राहत मिली है।

Trent ने मचाई धूम, शेयर में 10% उछाल

मंगलवार के कारोबार में Trent सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कंपनी के दूसरी तिमाही के कारोबारी अपडेट के बाद शेयर शुरुआती कारोबार में करीब 10% चढ़ गया। बाद के कारोबार में इसमें 11% से ज्यादा की बढ़त भी देखी गई। कंपनी ने सितंबर तिमाही में मजबूत कारोबार की जानकारी दी है। इसके अलावा Kotak Mahindra Bank और BSE के शेयरों में भी जोरदार खरीदारी दिखी। शुरुआती कारोबार में कोटक महिंद्रा बैंक करीब 3.6% और BSE करीब 2.6% तक मजबूत हुए। Axis Bank, Reliance Industries और कुछ अन्य बड़े शेयर भी बाजार को सहारा देते नजर आए।

RBI के फैसले पर भी बाजार की नजर

बाजार की नजर अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति बैठक के फैसले पर भी है। RBI का फैसला बुधवार को आना है। ऐसे में बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में गतिविधि बढ़ी हुई है। बाजार में ब्याज दरों को लेकर भी उम्मीदें बनी हुई हैं और RBI का फैसला आने वाले दिनों में बाजार की दिशा के लिए अहम हो सकता है। हालांकि बाजार की तेजी पूरी तरह एकतरफा नहीं है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड के कई साल के ऊंचे स्तर पर पहुंचने से निवेशकों की चिंता बनी हुई है। ऊंची यील्ड का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों और निवेश प्रवाह पर पड़ सकता है।

एशियाई बाजारों में भी मिला-जुला रुख

एशिया के बाजारों से भारतीय बाजार को कुल मिलाकर सकारात्मक संकेत मिले। मंगलवार को जापान का Nikkei करीब 0.7% ऊपर था, जबकि MSCI Asia-Pacific इंडेक्स (जापान को छोड़कर) में भी बढ़त रही। हालांकि, सभी बाजार हरे निशान में नहीं थे और कुछ एशियाई बाजारों में गिरावट भी देखी गई। जापान का Nikkei 70,000 के स्तर के ऊपर कारोबार कर रहा था, जबकि दक्षिण कोरिया का Kospi कमजोर रहा। ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 भी बढ़त में था। एशियाई बाजारों में तस्वीर मिली-जुली रही, लेकिन कुल मिलाकर वैश्विक माहौल भारतीय शेयरों के लिए शुरुआती तौर पर अनुकूल रहा।

कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर

कच्चे तेल की कीमतें भी निवेशकों के रडार पर हैं। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड करीब 100-101 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था। तेल की कीमतों में हाल के दिनों में नरमी से भारतीय बाजार की धारणा को कुछ सहारा मिला है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। सोमवार की बाजार तेजी में भी तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक संकेतों की अहम भूमिका रही थी। हालांकि कच्चा तेल अभी भी 100 डॉलर के आसपास बना हुआ है, इसलिए आने वाले दिनों में इसकी चाल भारतीय बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेगी।