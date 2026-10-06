Haryana Gold-Silver Rate Today: हरियाणा में आज क्या है सोने और चांदी का भाव? चेक करें लेटेस्ट रेट

Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में 6 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। गुरुग्राम में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,49,020 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹136600 प्रति 10 ग्राम है। चांदी का भाव 2350 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

Haryana Gold Silver Rate Today: सोने और चांदी की कीमतों में 6 अक्टूबर 2026 को भी उतार-चढ़ाव जारी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने का असर सोने पर दिख रहा है। मंगलवार को स्पॉट गोल्ड में करीब 0.3% की गिरावट आई और यह करीब $4128 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। भारत में भी सोने-चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अलग-अलग राज्यों में सोने-चांदी की कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ऐसे में अगर आप हरियाणा में रहते हैं और सोना-चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज के लेटेस्ट रेट जान लीजिए।

हरियाणा में आज क्या है सोने का भाव?

हरियाणा के अलग-अलग शहरों में सोने के भाव में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है। गुरुग्राम में 6 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 149020 प्रति 10 ग्राम बताई गई है। 22 कैरेट सोने की कीमत ₹ 136600 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 18 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹111770 प्रति 10 ग्राम है। हरियाणा के अन्य शहरों में भी सोने की कीमतें इसी के आसपास हैं। शहर और स्थानीय ज्वेलर्स के हिसाब से कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। खरीदारी करने से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय का रेट जरूर कन्फर्म करना बेहतर है।

हरियाणा में आज कितना है चांदी का रेट?

चांदी की कीमत भी इस समय ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। 6 अक्टूबर को 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव ₹2,35,000 प्रति किलो है। 1 ग्राम के हिसाब से देखें, तो चांदी की कीमत करीब ₹235 प्रति ग्राम है। इससे पता चलता है कि स्थानीय बाजार में चांदी का भाव राष्ट्रीय बेंचमार्क से कुछ अलग हो सकता है।

सोने-चांदी के भाव क्यों बदल रहे हैं?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी फिलहाल सोने पर दबाव डाल रही है। हालांकि अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर बदलती उम्मीदें और भू-राजनीतिक तनाव सोने को अभी भी सपोर्ट दे रहे हैं। घरेलू बाजार में भी अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ-साथ रुपये की चाल, आयात लागत, स्थानीय मांग और ज्वेलर्स के प्रीमियम का असर पड़ता है। इसलिए हरियाणा के अलग-अलग शहरों में रेट में थोड़ा फर्क होना सामान्य है।