Stock Market Today: शेयर बाजार में आज दिख रही तेजी, सेंसेक्स 288 अंक उछला, निफ्टी 23800 के पार

Share Market Today News: भारतीय शेयर बाजार में 4 नवंबर को तेजी के साथ कारोबार शुरू हुआ। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 288 अंक उछलकर 77,185 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 77 अंक चढ़कर 23,890 पर कारोबार कर रहा है। एशियाई बाजारों से भी मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं।

Indian Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। सप्ताह के पिछले कारोबारी सत्रों में मिली बढ़त का असर आज भी बाजार पर देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 288 अंक उछलकर 77,185 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 77 अंक की बढ़त के साथ 23,890 पर कारोबार करता नजर आया। इस तेजी के साथ निफ्टी ने 23,800 के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर लिया। बाजार में खरीदारी से निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। आइए जानते हैं शेयर बाजार का ताजा हाल और तेजी के पीछे की प्रमुख वजहें।

सेंसेक्स 288 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,900 के करीब

बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 288 अंक की बढ़त के साथ 77,185 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक उछलकर 23,890 के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। बाजार में खरीदारी का रुझान आगे भी बना रहा। सुबह करीब 10 बजे सेंसेक्स 344 अंक चढ़कर 77,262 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 90 अंक की बढ़त के साथ 23,901 पर कारोबार कर रहा था। इस तेजी से बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। हालांकि निवेशकों की नजर अब बाजार की आगे की चाल और वैश्विक संकेतों पर बनी हुई है।

पिछले कारोबारी सत्र में भी बाजार ने लगाई थी छलांग

3 नवंबर को भी भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 1,225 अंक यानी 1.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76,917 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 370 अंक यानी 1.58 प्रतिशत उछलकर 23,810 पर पहुंच गया था। बाजार में इस तेजी के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों और विदेशी निवेशकों की खरीदारी को प्रमुख कारण माना गया। बुधवार को भी बाजार खुलते ही खरीदारी का रुझान दिखाई दिया और दोनों प्रमुख सूचकांक हरे निशान में कारोबार करने लगे।

एशियाई बाजारों में दिखा मिला-जुला कारोबार

बुधवार को एशियाई शेयर बाजारों में अलग-अलग रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) करीब 3 प्रतिशत उछला, जबकि कोस्डैक (KOSDAQ) में लगभग 1.85 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 शुरुआती कारोबार में लगभग सपाट रहा, हालांकि व्यापक टोपिक्स (TOPIX) सूचकांक में 0.43 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 करीब 0.45 प्रतिशत गिरकर कारोबार करता नजर आया। एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बावजूद भारतीय बाजार में शुरुआती खरीदारी बनी रही।