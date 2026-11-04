Zirakpur News: जीरकपुर के बलटाना फर्नीचर मार्केट में लगी आग, 22 टिन शेड जलकर राख, लाखों का सामान खाक

Zirakpur Fire News: पंजाब के जीरकपुर स्थित बलटाना फर्नीचर मार्केट में बुधवार तड़के करीब 4 बजे भीषण आग लगने से 22 टिन शेड जलकर राख हो गए। हादसे में लाखों रुपये का फर्नीचर और अन्य सामान नष्ट हो गया। राहत की बात है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Baltana Market Fire: पंजाब के जीरकपुर स्थित बलटाना फर्नीचर मार्केट में बुधवार तड़के भीषण आग लगने से भारी तबाही मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 22 टिन शेड इसकी चपेट में आ गए और उनमें रखा लाखों रुपये का फर्नीचर व अन्य सामान जलकर राख हो गया। दिवाली से ठीक पहले हुए इस हादसे ने कारोबारियों को बड़ा आर्थिक झटका दिया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग पर काबू पाने के लिए जीरकपुर, मोहाली, डेराबस्सी, पंचकूला और एयरफोर्स स्टेशन से दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ीं। कई घंटे तक चले राहत एवं बचाव अभियान के बाद भी दुकानदार जले हुए मलबे से सामान निकालने में जुटे रहे।

सुबह 4 बजे लगी आग, 22 शेड चपेट में आए

जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 4 बजे बलटाना फर्नीचर मार्केट में अचानक आग लग गई। शुरुआत में आग एक टिन शेड में लगी, लेकिन वहां रखे लकड़ी के फर्नीचर और अन्य ज्वलनशील सामान के कारण लपटें तेजी से फैलने लगीं। कुछ ही समय में आग ने आसपास के शेडों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कुल 22 टिन शेड जलकर राख हो गए। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। आसपास के कई शहरों से अतिरिक्त दमकल गाड़ियां भी बुलाई गईं। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के करीब पांच घंटे बाद भी दुकानदार और कर्मचारी जले हुए सामान को बाहर निकालने में जुटे हुए थे।

स्थानीय लोगों ने भी की आग बुझाने की कोशिश

आग लगने के बाद आसपास के निवासी और स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। बलटाना निवासी बलदेव सिंह के मुताबिक आग की लपटें इतनी तेज थीं कि शुरुआत में लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। देखते ही देखते आग ने कई शेडों को अपनी चपेट में ले लिया और दुकानदारों की आंखों के सामने उनका लाखों रुपये का सामान जल गया। वहीं दुकानदार सुखदेव सरकारा ने बताया कि घटना के करीब पांच घंटे बाद भी सामान बचाने और मलबे से उपयोगी चीजें निकालने का काम जारी था। दिवाली से ठीक पहले हुए इस हादसे ने कारोबारियों की सालभर की कमाई और त्योहार की तैयारियों को बड़ा झटका दिया है। कई दुकानदारों के सामने अब दोबारा कारोबार शुरू करने की चुनौती खड़ी हो गई है।

बलटाना मार्केट में पहले भी लग चुकी हैं आग

बलटाना फर्नीचर मार्केट में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है। यहां कई टिन शेड और अस्थायी दुकानें बनी हुई हैं, जिनमें लकड़ी के फर्नीचर के साथ पेंट, थिनर, तेल और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी जाती है। बिजली के अस्थायी कनेक्शन और अग्निशमन सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। इसी साल 4 जुलाई को भी मार्केट क्षेत्र में आग लगने से सात शेड जलने की खबर सामने आई थी। इसके अलावा मई 2024 में बलटाना की फर्नीचर मार्केट में भीषण आग से 24 से अधिक अस्थायी दुकानें और ढांचे जलकर नष्ट हो गए थे। उस समय आग बुझाने के लिए 12 दमकल गाड़ियों को लगाया गया था।